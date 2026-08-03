Darwin Seguros lança plataforma digital de seguro garantia voltada ao mercado de leiloeiros

Parceria com a consultoria especializada Traderisk também prevê desenvolvimento de seguro de responsabilidade profissional para o segmento – A Darwin Seguros lançou a plataforma “Leiloeiro Protegido”, desenvolvida para emissão digital de seguro garantia destinado a leiloeiros públicos habilitados pelas juntas comerciais brasileiras. O projeto conta com a parceria da Traderisk, consultoria especializada em crédito e seguro garantia. A iniciativa busca simplificar um processo que, até então, dependia de operações manuais e etapas burocráticas na contratação da apólice exigida para atuação profissional.

Por exigência legal, leiloeiros precisam apresentar seguro garantia às juntas comerciais para exercer a atividade. Sem a apólice, o profissional não consegue obter ou manter sua habilitação. Com a nova plataforma, a contratação passa a ocorrer de forma totalmente digital, incluindo preenchimento de dados, análise, emissão e acompanhamento da apólice em tempo real.

Segundo o CEO da Traderisk, Adriano Tomasoni, a proposta é trazer mais agilidade e previsibilidade ao processo. “O leiloeiro precisa de rapidez e segurança para exercer sua atividade. Eliminamos etapas manuais e desenvolvemos uma jornada digital que permite a emissão do seguro garantia em poucos minutos, reduzindo a burocracia e trazendo mais eficiência para o profissional”, explica.

A plataforma também incorpora os corretores de seguros à operação. Os profissionais cadastrados poderão acompanhar clientes, registrar leads e operar dentro do ambiente digital, mantendo a atuação comercial e o relacionamento com os segurados.

Para a Darwin Seguros, o projeto faz parte de uma estratégia voltada ao desenvolvimento de soluções especializadas direcionadas a nichos profissionais com demandas específicas de proteção e gestão de riscos.“O seguro garantia é um primeiro passo dentro de uma proposta mais ampla de soluções voltadas aos leiloeiros. Já estamos trabalhando no desenvolvimento de um seguro de responsabilidade profissional (E&O) para essa categoria, ampliando a proteção dos profissionais no exercício da atividade”, afirma o CEO da Darwin Seguros, Edson Toguchi.

O seguro de Errors & Omissions (E&O), bastante difundido em mercados internacionais, oferece cobertura para erros, omissões ou falhas profissionais que possam gerar prejuízos a terceiros. No Brasil, o produto ainda possui presença limitada em diversos segmentos profissionais.

Na avaliação da seguradora, o avanço da digitalização e o desenvolvimento de produtos mais segmentados tendem a ampliar a oferta de soluções para categorias historicamente pouco atendidas pelo mercado segurador tradicional.

Sobre a Darwin – A Darwin é uma seguradora brasileira que combina tecnologia, inteligência de dados e proximidade com o corretor para simplificar a jornada de seguros. Com uma atuação orientada por agilidade, transparência e experiência, a companhia desenvolve soluções que tornam os processos mais eficientes, reduzem complexidades e devolvem tempo para o que realmente importa.

Com foco em crescimento sustentável e inovação aplicada ao mercado segurador, a Darwin investe em modelos digitais, automação e inteligência artificial para apoiar corretores, clientes e parceiros em uma experiência mais simples, rápida e conectada.