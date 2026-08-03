Prêmio CQCS de Inovação em Seguros abre inscrições hoje (03) para startups que estão transformando o mercado

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (03), as inscrições para o Prêmio CQCS de Inovação em Seguros 2026, iniciativa que vai reconhecer as startups que estão impulsionando a transformação do mercado de seguros por meio da tecnologia, da criatividade e de novos modelos de negócios. As inscrições seguem abertas até o dia 18 de setembro e podem ser realizadas no site oficial.

Realizado pela primeira vez em 2023, o Prêmio CQCS de Inovação em Seguros está de volta nesta edição para reconhecer empresas que vêm contribuindo para a evolução do setor. Promovida pelo CQCS Inovação 2026, a premiação faz parte da programação do maior evento de inovação em seguros da América Latina e reunirá startups de todo o Brasil que já possuam soluções em operação e utilizadas por clientes. Além de disputar um dos principais reconhecimentos do setor, as empresas finalistas terão a oportunidade de apresentar seus projetos para uma banca formada por especialistas e executivos do mercado durante o evento.

Para participar, as startups precisam atender aos critérios estabelecidos no regulamento, entre eles possuir pessoa jurídica regularmente constituída, operar no Brasil ou contar com representante comercial no país, ter solução já validada no mercado, receita anual projetada para 2026 de, no mínimo, R$ 200 mil e contar com pelo menos um sócio fundador dedicado integralmente ao negócio.

Ao todo, até 16 startups serão selecionadas para a etapa final. Os projetos escolhidos apresentarão um pitch de cinco minutos no Palco DemoStage da Cidade das Startups, durante o primeiro dia do CQCS Inovação 2026, em 4 de novembro. Após as apresentações, cada participante terá três minutos para responder às perguntas dos jurados e da plateia antes da definição dos vencedores.

As soluções inscritas deverão abordar temas considerados estratégicos para o futuro do mercado de seguros, como transformação digital, eficiência operacional, automação de processos, melhoria da experiência de clientes, corretores e seguradoras, além da criação de novos nichos e oportunidades de negócios. O uso de inteligência artificial, análise de dados, automação e outras tecnologias emergentes será considerado um importante diferencial durante a avaliação.

A banca julgadora analisará critérios como grau de inovação, potencial de impacto para o mercado de seguros, aderência aos desafios propostos, viabilidade técnica e comercial, escalabilidade, maturidade da solução e resultados alcançados. A divulgação das startups finalistas está prevista para o dia 9 de outubro, enquanto a cerimônia de premiação acontecerá em 5 de novembro, na Plenária Principal do Evento.

O grande vencedor receberá o Troféu CQCS de Inovação em Seguros e uma viagem para participar do Insurtech Insights 2027, em New York, com passagem aérea em classe econômica, hospedagem e inscrição para um representante da startup. O primeiro colocado também será destaque em uma matéria especial publicada pelo CQCS. As startups classificadas em segundo e terceiro lugares receberão medalhas e terão seus cases apresentados em reportagens especiais no portal.

Outro incentivo para os participantes é que todas as startups selecionadas para a fase final receberão uma credencial gratuita para participar do CQCS Inovação 2026, ampliando as oportunidades de networking com seguradoras, corretoras, insurtechs, investidores, executivos e especialistas que estarão reunidos no principal encontro de inovação do mercado de seguros na América Latina.

As inscrições permanecem abertas até 18 de setembro e devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário oficial do Prêmio CQCS de Inovação em Seguros, onde também é possível consultar o regulamento completo: https://cqcsinovacao.com.br/premio-cqcs-de-inovacao-em-seguros/.