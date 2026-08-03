Bradesco Auto/RE promove segunda edição do “Café com Prestadores” para fortalecer parceria e aprimorar experiência dos clientes

Encontro reuniu parceiros de assistência para ouvir sugestões, compartilhar resultados e construir soluções conjuntas para a evolução dos serviços – A Bradesco Auto/RE realizou a segunda edição do Café com Prestadores, iniciativa criada para fortalecer o relacionamento com a rede de prestadores de assistência e ampliar o diálogo sobre oportunidades de melhoria na prestação de serviços aos segurados. O encontro aconteceu na sede da Redion, empresa responsável pela assistência dos produtos da companhia, em Alphaville (SP), e reuniu profissionais que atuam diretamente no atendimento aos clientes.

O Café com Prestadores integra a estratégia da Bradesco Auto/RE de estreitar o relacionamento com seus parceiros e promover a melhoria contínua da operação, valorizando a troca de experiências e o desenvolvimento conjunto de soluções que contribuam para elevar a qualidade do atendimento prestado aos segurados.

A proposta do evento foi criar um espaço de escuta ativa e construção conjunta, permitindo que os prestadores compartilhassem experiências, desafios e sugestões relacionadas aos processos operacionais, sistemas, faturamento, pagamentos e qualidade dos atendimentos.

Além das discussões sobre os processos da operação, os participantes também participaram de uma dinâmica de integração voltada ao fortalecimento do relacionamento entre as equipes, estimulando confiança, colaboração e troca de experiências entre os profissionais.

O superintendente de Serviços e Operações da Bradesco Auto/RE, Fábio Frasson, ressaltou os avanços conquistados desde a primeira edição do projeto e reforçou o compromisso da companhia com a construção de uma rede cada vez mais colaborativa.

“Há cerca de um ano e meio compartilhamos o sonho de construir uma rede baseada em parceria, e não apenas na prestação de serviços. Evoluímos muito nesse período, aperfeiçoamos processos e alcançamos resultados importantes, mas sabemos que ainda podemos avançar. Por isso, queremos ouvir quem está na linha de frente do atendimento. São os prestadores que ajudam a transformar esse projeto em uma experiência cada vez melhor para os nossos clientes”, destacou o executivo.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,6 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/26) e de R$ 256 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/26). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 10,7% (até mar/26) em market share de automóveis no mercado e 14,8% (até mar/26) de market share em residencial.