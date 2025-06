Chip de múltiplas configurações chega para dar mais liberdade à IoT

Novo SIM card KORE permite ao cliente escolher a melhor cobertura para sua aplicação IoT – A KORE Wireless, uma das maiores empresas globais em conectividade e serviços de Internet das Coisas (IoT), lança no Brasil a primeira solução 100% compliance com a regulamentação Anatel que oferece, através de um SIM card único, múltiplas opções de cobertura e múltiplas configurações. O Super SIM KORE chega para atender à demanda do mercado por conectividade de alta disponibilidade, com mais de uma operadora, simultâneas ou sob escolha do cliente, de modo a compensar os desafios impostos pela dimensão e diversidade geográfica brasileira, sem que isto implique em custos logísticos adicionais de recall (trocas de SIM cards) e com total adequação à regulamentação atual, pois em nenhum momento explora soluções em roaming, além de alta compatibilidade com a diversidade tecnológica e de tempo de vida dos dispositivos em uso, sem necessidade de customizações até mesmo para grande parte dos equipamentos antigos.

A nova solução pode ser adquirida com configurações diversas, com a possibilidade de troca de operadora de forma ilimitada ou sob demanda, feita automaticamente ou via API ou plataforma, o que dá aos clientes mais autonomia e condições de decidir sobre o que é mais adequado para cada aplicação. Por se tratar de um chip único, o provisionamento é inteligente, com ativação sob demanda e troca de operadoras mesmo com o SIM card offline. Ao mesmo tempo, uma plataforma única de gestão de SIM cards e conectividade (CMP), com set completo de APIs, permite ao cliente realizar consultas e definir automações de modo mais fácil e intuitivo. Estes recursos podem ser facilmente integrados a plataformas já existentes.

“Esta liberdade e facilidade de uso é muito conveniente para setores como segurança (que cada vez mais exige redundância de rede), meios de pagamento (com alta demanda por liberdade de ativação e trocas de operadora), rastreamento (sempre atentos à redução de custos dado ao volume de linhas ativas) e novos recursos de IoT (startups com modelos técnicos e comerciais sem limites geográficos e com alta integração via APIs), entre outros”, analisa Júlio Tesser, VP Latam da KORE.

A gestão dos Super SIM KORE pode ser feita pelos clientes via PORTHAL, plataforma da KORE powered by SAITRO, que é um sistema completo de controle de SIM cards, conectividade e billing baseado no ciclo de vida de cada chip, com relatórios múltiplos e customizados, solução SaaS consolidada no mercado que controla atualmente mais de 8 milhões de SIM cards.

A novidade poderá ser vista no espaço KORE D109, na Exposec 2025 (de 10 a 12 de junho, em São Paulo), onde também serão expostas soluções com conectividade integrada, homologadas pela Anatel, como rastreadores Suntech, rastreadores e roteadores Teltonika, câmeras Hikvision e roteadores industriais Synthetic, que podem ser adquiridos as a service ou por meio de venda tradicional, com opção de operadora.

Sobre a KORE Wireless

A KORE Wireless é uma empresa global pioneira e líder na implementação de soluções de IoT e M2M. Fundada em 2003, a KORE atua em praticamente todo o mundo, oferecendo serviços de conectividade para setores como frotas, logística, meios de pagamentos, monitoramento e segurança, indústria, agronegócio, cidades inteligentes, entre outros. Seus produtos incluem conectividade com todas as tecnologias e operadoras existentes, plataforma de gestão automática de linhas, suporte especializado e soluções completas sob medida, de modo a contribuir com os resultados operacionais de organizações de todos os tamanhos, simplificando a complexidade da IoT. www.korewireless.com