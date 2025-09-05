Bradesco Saúde Concierge amplia acesso ao serviço “Welcome Baby”, agora também pelo WhatsApp

Serviço permite às famílias o agendamento do Teste do Pezinho completo e a aplicação da vacina BCG no recém-nascido pelo celular – O Bradesco Saúde Concierge é uma série de serviços exclusivos de suporte personalizado aos clientes Bradesco Saúde, que oferece mais uma facilidade aos beneficiários. O serviço Welcome Baby, que reúne cuidados essenciais para os primeiros dias de vida do recém-nascido, como o Teste do Pezinho completo e a aplicação da vacina BCG, passa a estar disponível também pelo WhatsApp, tornando o acesso ainda mais simples e ágil.

O agendamento pode ser feito de forma prática: ao escanear o QR Code disponível nos materiais disponibilizados aos clientes Bradesco Saúde Concierge, a beneficiária é direcionada ao atendimento por WhatsApp. Basta preencher os vouchers e agendar os serviços, que podem ser realizados tanto em casa quanto em laboratórios credenciados. A paciente e os familiares ainda podem acompanhar o status da solicitação em tempo real pelo próprio aplicativo de mensagens.

Além do atendimento por WhatsApp, o agendamento permanece disponível também pela Central de Relacionamento (4004 2726 para capitais ou 0800 701 2726 para demais localidades).

O Welcome Baby é disponibilizado a clientes Bradesco Saúde Concierge em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. As equipes estão presentes nos principais hospitais dessas capitais, apoiando gestantes e novas mães com atendimento especial.

“O Welcome Baby reforça nosso compromisso de exclusividade, conveniência e cuidado em cada detalhe ao proporcionar às famílias mais conforto e segurança em um momento tão especial e delicado como os primeiros dias de vida do bebê. Ao oferecermos o atendimento via WhatsApp para o agendamento de serviços como Teste do Pezinho e aplicação da vacina BCG, tornamos essa experiência ainda mais completa, garantindo maior comodidade”, comenta Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.