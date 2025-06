AXA no Brasil lança Portal de Faturamento Vida

Nova ferramenta otimiza operações com a digitalização do processo de faturamento de apólices do seguro de vida – A AXA no Brasil lança o Portal de Faturamento Vida e reforça seu compromisso com a inovação e a digitalização dos serviços. A novidade oferece aos corretores uma maneira mais rápida e prática de gerenciar o faturamento das apólices de Vida, melhorando significativamente a experiência do usuário.

Bruno Porte, Vice-Presidente de Tecnologia, Transformação, Operações e Dados da AXA no Brasil, comenta sobre a inovação: “O Portal de Faturamento Vida é um marco importante para nós, pois traz uma série de benefícios para os corretores. Dentro da nossa estratégia de aumentar nossa capilaridade e expandir nossa presença, oferecer ferramentas que facilitem o trabalho dos nossos parceiros é um passo importante. Ela permitirá que realizem o faturamento de forma totalmente digital, com funcionalidades como envio da relação de segurados, download de boletos, analíticos de faturamento, endossos e certificados, trazendo facilidade e agilidade em suas rotinas com a companhia”.

A plataforma tem uma interface intuitiva e amigável e a companhia organizou treinamentos para garantir que todos os corretores estejam bem-informados e capacitados para utilizar a nova plataforma. “Realizamos sessões de treinamento para nossos times comercial e técnico, assim como para os nossos corretores parceiros. Nossa meta é assegurar que todos estejam confortáveis e familiarizados com o novo sistema”, acrescenta Porte.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Bruno Porte, Vice-Presidente de Tecnologia, Transformação, Operações e Dados da AXA no Brasil