AXA amplia jornada digital com o lançamento da plataforma do Seguro Garantia

Seguradora revisa condições do produto, que passa a abranger apólices de pequenos a grandes riscos, e fortalece parceria com corretores – A AXA no Brasil avança em sua jornada de transformação digital com o lançamento da nova Plataforma do Seguro Garantia. Agora, contamos com um processo de cotação e emissão é 100% digital, oferecendo uma experiência mais ágil e simplificada, e ampliando o perfil de corretores e clientes atendidos pela companhia.

Pensada para dar mais autonomia aos corretores e otimizar suas rotinas, a plataforma traz um produto que passou por uma revisão completa das condições técnicas e comerciais. Entre os principais diferenciais, estão:

●Abrangência de riscos: atendimento a múltiplas modalidades, com configurações robustas e conformidade técnica;

●Automação inteligente: aprovação automática de limites e taxas — recurso ainda raro entre seguradoras que atuam com Garantia no Brasil;

●Velocidade: emissão de apólices em menos de 1 minuto, acelerando significativamente o processo;

●Integração eficiente: validação imediata de CNPJ, integração via API e acesso facilitado às demais áreas da companhia.

A digitalização é um dos pilares estratégicos da AXA para expandir sua capilaridade e estreitar o relacionamento com corretores que atuam em diferentes perfis de risco. Mais do que tecnologia, trata-se de transformar a forma como a seguradora se conecta com seus parceiros.

“Acreditamos que a digitalização deve ser uma aliada do corretor, oferecendo ferramentas que simplificam sua rotina sem abrir mão da análise técnica quando necessária, algo essencial no mercado de seguros”, afirma Denis Maelaro, Diretor de P&C e Specialties da AXA no Brasil.

Com essa iniciativa, a companhia amplia o portfólio de produtos com processos totalmente digitais, como os seguros Condomínio, Auto Frota, RC Geral, E&O e D&O, e reforça seu compromisso com a eficiência e a inovação.

Para solidificar esta nova fase da companhia, a AXA trouxe Fábio Scatigno como novo Superintendente de Garantia da empresa, que chega com a missão de revisitar o produto e liderar a fase final do processo de digitalização. “O objetivo é transformar a experiência de corretores e clientes, abrindo caminho para novas oportunidades de negócio com mais agilidade e personalização. Estou muito feliz com a oportunidade de me juntar ao time da AXA e tenho certeza de que a plataforma vai agregar em eficiência e agilidade no atendimento dos nossos clientes”, destaca.

Fabio tem uma trajetória robusta e experiência nas áreas de Garantia, Resseguros e Gerenciamento de Riscos em companhias como Aon, XP Investimentos e Marsh McLennan, inclusive com atuações como expatriado no Equador e no México pela Horiens Risk Advisors.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Fábio Scatign, novo Superintendente de Garantia da empresa