5 estratégias com IA para vender mais e encantar clientes no setor de Seguros

Zenvia destaca cinco práticas que podem transformar a jornada do cliente e aumentar conversões – O setor de seguros vive uma pressão constante por mais eficiência, personalização e agilidade. Para conquistar e reter clientes, não basta ter bons produtos — é preciso oferecer jornadas fluidas e experiências digitais que encantem. É aqui que entra a inteligência artificial (IA).

A Zenvia, empresa que habilita negócios a criarem experiências pessoais, envolventes e fluidas ao longo da jornada do cliente, apresenta cinco estratégias práticas com IA e chatbots que já estão ajudando seguradoras a vender mais, reduzir custos e fidelizar clientes.

Prospecção inteligente de leads

Chega de trabalhar com listas frias. Com IA, é possível cruzar dados de comportamento online, histórico de navegação e perfil de consumo para gerar leads com real intenção de compra.

Na prática:

Uma corretora de seguros usou IA para identificar perfis de alto potencial com base em buscas por ‘plano de saúde empresarial’ e interações anteriores no WhatsApp. O time de vendas recebeu uma lista segmentada e aumentou a taxa de conversão em 3x em relação a leads genéricos.

Comunicação personalizada em tempo real

Chatbots inteligentes resolvem dúvidas sobre coberturas, cotações e documentos em minutos — inclusive fora do horário comercial. E vão além: com IA, aprendem com cada interação e entregam respostas personalizadas, elevando a experiência do cliente.

Na prática:

Foi assim, utilizando chatbot e IA de maneira estratégica, que a MAPFRE reduziu em 55% a abertura de assistências, com satisfação de 85%, segundo case recentemente divulgado pela Zenvia.

Automação de processos comerciais

Nada espanta mais um cliente do que a burocracia. Com automação e IA, a jornada de compra é simplificada: o cliente envia documentos, recebe cotações e assina digitalmente sem sair do app.

Na prática:

Um consumidor busca seguro auto em um comparador online. Em poucos minutos é atendido pelo chatbot da seguradora, envia fotos dos documentos e recebe a apólice digital no mesmo dia. Resultado: ganho de tempo, satisfação garantida e cliente fidelizado.

Estratégias de upsell e cross-sell

A IA analisa o histórico e o perfil do cliente para recomendar produtos complementares ou coberturas mais abrangentes, aumentando o ticket médio das vendas. Chatbots monitoram comportamentos e detectam gatilhos de interesse, como dúvidas recorrentes ou mudanças em informações pessoais, aproveitando oportunidades para vendas adicionais.

Na prática:

Um segurado atualiza o endereço e começa a interagir sobre temas relacionados à casa própria. O sistema identifica e sugere, via chatbot, um seguro residencial com benefícios exclusivos. Conversão imediata.

Fidelização e relacionamento pós-venda

O relacionamento não acaba na venda. A IA agenda lembretes de renovação, sugere upgrades de cobertura e envia pesquisas de satisfação. Tudo automatizado, sem pesar na operação.

Na prática:

Após contratar um seguro de vida, Carla recebe um lembrete automático no WhatsApp sobre a atualização cadastral anual. O bot aproveita a interação para oferecer uma cobertura adicional voltada à nova fase da vida dela — maternidade. A linguagem é empática, rápida e resolutiva. Carla aceita o upgrade com dois toques, e ainda deixa um feedback positivo sobre o atendimento no final da conversa.

Segundo a Zenvia, aplicar essas estratégias com inteligência artificial transforma a atuação das seguradoras, gerando mais vendas, jornadas mais rápidas e relacionamentos mais duradouros com os clientes. A tecnologia faz o trabalho pesado, liberando tempo e foco para o que importa: encantar o cliente e crescer com eficiência.

Sobre a Zenvia

A Zenvia (NASDAQ: ZENV) é uma empresa de tecnologia que tem como propósito moldar um novo mundo de experiências. Sua missão é habilitar as empresas a criarem experiências pessoais, envolventes e fluidas ao longo de toda jornada de seus consumidores, tudo isso por meio de sua nuvem de clientes unificada e multicanal. Com 21 anos de expertise, mais de 10 mil clientes e atuação em toda a América Latina, a Zenvia possibilita que negócios de todos os segmentos fortaleçam suas marcas, aumentem suas vendas e aprimorem o atendimento ao cliente, gerando maior eficiência operacional, produtividade e resultados em um único lugar. Para saber mais, acesse o nosso site e confira os nossos perfis no LinkedIn, Instagram, TikTok e YouTube.

Foto: Letícia D’Angelo, diretora de Enterprise da Zenvia.