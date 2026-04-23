Tecnologia da Claps impulsiona oferta de seguros na rede Ponto Banese, operada pela SE Promotora

A tecnologia desenvolvida pela insurtech Claps vem ampliando a oferta de seguros na rede de correspondentes do Banco do Estado de Sergipe (Banese), por meio da atuação da SE Promotora, correspondente master da instituição financeira. A iniciativa integra soluções de proteção ao portfólio de serviços já disponibilizados nos Pontos Banese, fortalecendo a distribuição de seguros em canais que fazem parte da rotina financeira da população.

Reconhecida por desenvolver soluções voltadas à facilitação da vida financeira de clientes e parceiros, a SE Promotora opera uma rede de correspondentes que oferece serviços como pagamentos de contas, transações bancárias, crédito consignado para servidores públicos, Banese Card, capitalização e outras operações financeiras.

Com a integração da plataforma da Claps, os Pontos Banese passam a oferecer também seguros de forma digital e integrada ao ambiente de atendimento, ampliando as opções de serviços disponíveis para os clientes que utilizam esses pontos no dia a dia.

A iniciativa acompanha uma tendência crescente no setor financeiro e no mercado de seguros: a integração de produtos de proteção a canais que já fazem parte da jornada do consumidor. Ao incorporar seguros ao ecossistema de serviços financeiros oferecidos pelos correspondentes, a contratação se torna mais simples, acessível e alinhada às necessidades do cliente.

Segundo Márcio Andrade, CEO da Claps, o objetivo é justamente aproximar o seguro de ambientes onde as pessoas já realizam suas atividades financeiras cotidianas. “A tecnologia permite integrar o seguro a diferentes canais de atendimento e distribuição. Quando ele passa a fazer parte de ecossistemas como os correspondentes bancários, a contratação se torna mais natural e acessível para o cliente”, afirma.

Nesse modelo, os Pontos Banese passam a atuar como hubs de soluções financeiras, reunindo em um único local diferentes serviços voltados à gestão da vida financeira da população. A tecnologia da Claps viabiliza essa operação ao conectar seguradoras, parceiros e canais de distribuição em uma plataforma digital que permite contratação ágil e integrada.

Para Andrade, iniciativas desse tipo também reforçam o papel da inovação na expansão do acesso à proteção. “Nosso objetivo é usar tecnologia para simplificar a distribuição e ampliar o alcance do seguro. Parcerias como essa mostram como é possível levar proteção para onde o cliente já está”, destaca.

Além de ampliar o acesso da população a produtos de proteção, a iniciativa fortalece o papel dos correspondentes bancários como canais estratégicos de distribuição de serviços financeiros, especialmente em regiões onde esses pontos de atendimento desempenham papel relevante para a inclusão financeira.

Para a SE Promotora, a incorporação de seguros ao portfólio dos Pontos Banese reforça a proposta de oferecer soluções cada vez mais completas aos clientes e parceiros, consolidando a rede como um canal relevante dentro do ecossistema financeiro regional, com apoio da tecnologia e da estrutura de distribuição da Claps.

Sobre a Claps

A Claps é uma empresa do Grupo MA9 especializada em tecnologia para o mercado de seguros. Oferece soluções completas de distribuição digital, pagamentos e gestão de produtos, conectando seguradoras, bancos, cooperativas e corretoras em uma única plataforma.

Mais informações: www.claps.com.br

Foto: Marcio Andrade, CEO da Claps