Sérgio Mello entrevistado no programa da GRTV

ATENÇÃO À INDENIZAÇÃO – O Comentário Econômico, programa da GRTV, apresenta sua mais recente edição, abordando um dos momentos mais críticos do mercado de seguros: a regulação de sinistros. Neste episódio, o apresentador Paulo Alexandre conversa com o consultor econômico Francisco Galiza e recebe como convidado Sérgio Mello, do escritório Mello & Machado Advogados, especialista em seguros e resseguros, para explicar como a nova legislação está transformando esse processo essencial para a definição das indenizações. Confira!