Grupo HDI investe cerca de R$ 1 milhão em veículos de pronta resposta para atuação em imprevistos

Estrutura móvel permite atendimento completo de sinistros diretamente em regiões afetadas, com mais agilidade e proximidade – O Grupo HDI anuncia a implementação de uma frota de veículos de pronta resposta, desenvolvidos para atuação em cenários de eventos climáticos extremos. Com investimento aproximado de R$ 1 milhão, a nova estrutura reforça a capacidade de atendimento da companhia em regiões impactadas, especialmente no Sul do país – área que tem enfrentado recorrentes desastres naturais nos últimos anos.

Os veículos funcionam como escritórios móveis, permitindo a condução integral de processos pós diretamente no local da ocorrência. Desde o primeiro atendimento até a liberação da indenização, todas as etapas podem ser realizadas in loco, incluindo abertura de sinistro, coleta de documentos, solicitação de assistência e análise para pagamento. Equipados com estrutura completa, os veículos contam com internet via satélite, energia por placas solares e gerador, garantindo autonomia mesmo em locais com infraestrutura comprometida. Além disso, oferecem suporte adicional à população local em situações emergenciais, como acesso à Wi-Fi e pontos para recarga de celulares.

A iniciativa é operada pela própria equipe de sinistros do Grupo HDI, que atua com autonomia no atendimento a clientes e corretores, garantindo mais agilidade, proximidade e eficiência. “A criação dos veículos de pronta resposta é um avanço importante na forma como atuamos em situações de catástrofe. Nosso objetivo é estar onde e quando o segurado mais precisa, com autonomia para resolver toda a jornada do sinistro de forma ágil e eficiente. Buscamos levar presença, acolhimento e suporte real para as comunidades impactadas, contribuindo para uma recuperação mais rápida e segura”, afirma Marcos Bailer, Diretor de Sinistros Auto da empresa.