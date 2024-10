Tecnologia apoia e fortalece o corretor de seguros

Ao abrir, na quarta-feira (23) o Insummit24, maior evento de tecnologia e inovação do mercado, o CEO da Segbox, João Arthur Baeta Neves, promotor do evento, que contabilizou cerca de dez mil inscrições, disse que entrou no mercado há 15 anos para área de cadastro pouco digitalizada e demorada – “Criamos a MeSegura e, em 2017, a Segbox, com o propósito de digitalizar o corretor, em especial o pequeno e médio corretor. A Segbox foi a primeira agência de marketing digital voltada para seguros, criada dentro da Baeta Assessoria, para apoiar os corretores com práticas digitais, gestão de leads, entre outras”, explica o executivo.

Em 2022 o líder da Segbox criou a plataforma Insurtalks para levar conhecimento do mundo da tecnologia e inovação para os corretores de seguros.

Corretor fortalecido – Ele conta que na época da criação da Segbox havia a crença de que os corretores seriam eliminados do mercado pela tecnologia. “Ao contrário, o que vemos hoje é um aumento destes profissionais no mercado. Eles eram 72 mil em 2009 e hoje são 124 mil corretores no país, o que equivale a um crescimento de mais de 72%.

A diferença entre volume de vendas através do canal corretor e da venda direta também é expressiva. Os corretores representam 89% das vendas das companhias e a sinistralidade da venda direta é 40% maior do que a do corretor. “O corretor não deixa o segurado fraudar, avalia o perfil, conhece o cliente e tem capacidade de indicar o que é melhor para ele”, afirma João Arthur.

Quanto à renovação, ‘trabalhar com o corretor também é altamente positivo porque ele consegue fidelizar mais de 47% dos clientes, cria vínculos com ele”, acrescenta.

Insurtechs apoiam – Das 17 Insurtechs operando no mercado brasileiro, 11 trabalham com corretor e seis ainda não trabalham, mas fazem neste momento um trabalho para abrir para os corretores. “Ou seja, ao contrário do que diziam, as Insurtechs também investiram nos corretores.

No segmento das Insurtechs, pegando o nicho das poderosas Unicórnios, 70% delas trabalham com o corretor de seguros. Uma unicórnio como a Lemonade, que recomendava que as pessoas “esquecessem tudo que soubessem sobre seguros”, teve prejuízo desde quando foi fundada, em 2015, sempre apresentou números catastróficos e não trabalhava com corretores.

Já a unicórnio Wefox, considerada uma das maiores do mundo trabalha com quatro mil corretores e seu fundador Julian Teicke investe na capacitação da categoria porque acredita que vender direto na internet é caro e inseguro.

Segbox – “A nossa agência nasceu com este viés de criação de ferramentas de IA para os corretores de seguros. Um exemplo disso é a ferrramenta GPT da Baeta Assessoria. Juntamos todas as informações importantes do mercado para o corretor pesquisar numa única ferramenta tudo que precisa saber, por exemplo, quem trabalha com seguros de Riscos Profissionais de médicos. Esse é o nosso trabalho: pesquisar e desenvolver diariamente soluções para o corretor de seguros”, finaliza o CEO da Segbox.

