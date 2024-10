ApliCap e Fortaleza EC se unem em projeto conectado à filantropia

O Fortaleza Esporte Clube comemorou recentemente o lançamento do Laion Premia, novo produto fruto da parceria com a ApliCap Capitalização, Prime Regulariza e o Instituto Plural. Em evento, que ocorreu no dia 15, foi reforçada a união entre esporte, capitalização e projetos sociais. A iniciativa alia a paixão dos torcedores com a segurança e o compromisso de promover ações filantrópicas, oferecendo sorteios vinculados ao time e garantindo prêmios de forma transparente e segura. “Essa colaboração traz sorteios seguros para nossa torcida e contribui para projetos sociais”, afirmou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza Esporte Clube. Segundo ele, o projeto reforça o vínculo entre os torcedores e o clube, unindo esporte e causas sociais em uma única plataforma.

No mercado de capitalização desde 2011, a ApliCap segue trabalhando para fortalecer sua atuação por meio de parcerias com instituições de diferentes nichos, aproveitando o uso de tecnologia para otimizar a distribuição de seus produtos. Durante o evento, Diego Zugno, diretor da companhia, enfatizou essa integração de áreas: “Este projeto une o sorteio, o futebol e a filantropia, agregando um grande valor social. É um prazer imenso nos associarmos a um time forte do futebol brasileiro”, destacou Zugno.

Com esse lançamento, o Laion Premia promete ser mais do que um produto de capitalização: é uma oportunidade de unir entretenimento, paixão pelo futebol e compromisso social, beneficiando tanto os torcedores quanto instituições de caridade.

Sobre a ApliCap:

A ApliCap é uma empresa de títulos de capitalização que trabalha com soluções em capitalização para outras empresas, através de três modalidades: filantropia, premiável e incentivo. No mercado de Capitalização desde 2011, desenvolve seus produtos com transparência, seriedade e simplicidade, características que regem o relacionamento junto aos seus parceiros. Focada em desenvolver soluções rápidas, criativas e rentáveis de acordo com a necessidade apresentada, com uma estrutura sólida e pessoal especializado, a ApliCap dispões de tecnologia avançada para garantir segurança e diferenciação.

Foto: Da esquerda para a direita: Lucas Lima, Diego Zugno, diretor da Aplicap, Jeferson Aguiar e Carlos Flávio / Crédito da foto: Divulgação/Aplicap