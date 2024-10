Diretora da Bradesco Saúde participa do 7° Seminário Jurídico de Seguros

Thais Jorge participa da mesa de debate sobre fraudes na saúde suplementar – A diretora da Bradesco Saúde, Thais Jorge, marca presença no 7° Seminário Jurídico de Seguros, no dia 24 de outubro (hoje), no auditório externo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. Durante o evento ela fará parte da mesa de debates sobre ‘Fraudes na Saúde Suplementar’, ao lado de grandes nomes como o ministro Antônio Saldanha Palheiro, do STJ, Raquel Reis, presidente da SulAmérica Saúde, e Daniel Tostes, procurador-geral da ANS. “Essa troca de experiências é fundamental para o fortalecimento do setor. Debateremos questões cruciais do momento, reforçando a transparência e a abertura ao diálogo”, destaca Thais Jorge.

O evento abordará temas como o combate às fraudes, desafios regulatórios, e a interseção entre os setores de seguros, infraestrutura e meio ambiente. Com participação de ministros dos tribunais superiores, especialistas e CEOs das principais seguradoras do país, a programação trará uma série de palestras e debates ao longo do dia.