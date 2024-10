Swiss Re lança hoje publicação sobre injetáveis para perda de peso

Para uma resseguradora global como a Swiss Re, o potencial dos medicamentos para perda de peso no impacto da saúde global é algo intrigante. A epidemia de obesidade é um dos principais motivos pelos quais os ganhos na expectativa de vida estagnaram. A obesidade está ligada a várias outras condições, desde diabetes tipo 2 até câncer, Alzheimer e possivelmente até questões de saúde mental e dependência. Portanto, a redução nas taxas de obesidade pode trazer benefícios para os seguros de vida e saúde.

No entanto, há motivos importantes para cautela. Os medicamentos GLP-1 (glucagon-like peptide-1) são novos, caros, possuem efeitos colaterais e exigem mudanças de estilo de vida para serem eficazes a longo prazo.Para ajudar os seus clientes a se anteciparem nesse tema, a Swiss Re publicou um estudo sobre o panorama atual dos GLP-1. O documento oferece uma visão concisa sobre os primeiros sucessos, os desafios e o possível impacto no âmbito de seguros.

Veja a publicação completa neste link:

https://www.swissre.com/reinsurance/insights/weight-loss-injectables.html

