TZ Seguros marca presença na Fretamento 2024

Com importantes debates sobre tecnologia, legislação e mudanças na matriz energética do transporte, foram realizados, na última semana, o 23° Encontro Nacional dos Transportadores de Fretamento e Turismo e o 24° Encontro das Empresas de Fretamento e Turismo, evento que reuniu 29 empresas expositoras e quase 400 participantes na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo.

A TZ Seguros foi uma das expositoras e apresentou seu conceito de consultoria grátis às empresas de fretamento rodoviário. “Realizamos análises de melhora nas coberturas e nos valores do seguro, em tempo real, mostrando caminhos de promover economia nas contratações das apólices que eles possuem”, diz Rafael Turra, sócio da empresa.

Foto: Rafael Turra, Daniela Araújo e Gustavo Fontana