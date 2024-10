Nova parceria da W Premium Group com o seguro viagem GTA

O W Premium Group, líder no segmento de hospitalidade em aeroportos, e a GTA, firmam uma parceria exclusiva. Os clientes da empresa de seguro viagem passam a ter acesso a diversas salas VIP em todo o Brasil – agregando mais comodidade e conforto às suas viagens. A partir de outubro, os passageiros com seguro viagem GTA nos planos World USD 250.000 ou Planet USD 330.000 (categorias lazer, estudantil e multiviagens), terão no momento do embarque, acesso às salas W Premium dos aeroportos de Belém, Guarulhos T3 5th Avenue, Guarulhos T3 The Píer e Recife Frevo.

“Ficamos muito felizes em agregar ainda mais valor aos produtos da GTA, que é uma referência no mercado de seguro viagens, com 35 anos de atuação”, destaca Italo Russo Silva, CEO e fundador do W Premium Group. “A atuação 100% B2B da GTA também nos permite ampliar a presença junto às agências e operadoras de viagens de todo o país”, complementa.

O portfólio da GTA inclui produtos para atender aos mais variados nichos de mercado – lazer, intercâmbio, corporativo, eventos, incentivos, religiosos e marítimo, disponibilizando coberturas médicas e hospitalares flexíveis. A empresa detém o reconhecimento dos agentes de viagem como referência em produtos e serviços. Há 15 anos consecutivos é ganhadora do Prêmio TOP-SP Melhores Parceiros, da Abav-SP | Aviesp, na categoria Seguro Viagem.

“A GTA está em um momento muito especial, de inovação, modernização e investimento em tecnologia. Estamos com novos benefícios especiais que complementam ainda mais o nosso portfólio, com os planos mais completos do mercado. E temos orgulho de dizer que agora, podemos oferecer toda a sofisticação e conforto das salas VIP do W Premium Group aos nossos clientes”, destaca Celso Guelfi, presidente da GTA. “Estamos entusiasmados para agregar mais esta novidade àqueles que escolhem a proteção GTA para as suas viagens, com tranquilidade, proteção e exclusividade”, completa. As salas VIP do W Premium Group proporcionam o mais alto nível de serviço aos seus clientes, com comodidades como alimentação à vontade, bar, mobiliário sofisticado e espaço propício ao relaxamento, além de assistência aos passageiros, Wi-Fi e duchas.

Sobre o Grupo W Premium

O Grupo W Premium é a maior rede de salas VIP do Brasil. Ao todo, são 16 salas para passageiros em operação no Brasil: Belém (BEL), Cuiabá (CGB), Fortaleza (Arrival Lounge), Fortaleza (FOR), Goiânia (GYN), Guarulhos (Terminal 1), Guarulhos (Terminal 2 – The West), Guarulhos (Terminal 3 – 5th Avenue), Guarulhos (Terminal 3 – The Pier), Londrina (LDB), Navegantes (NVT), Palmas (PMW), Recife Doméstico (São João), Recife Internacional (Frevo), Ribeirão Preto (RAO), Uberlândia (UDI). Além do espaço – W Premium Services localizado no Terminal 3 de Guarulhos. Consolidado no Brasil no segmento de salas VIPs, o Grupo W Premium é sinônimo de hospitalidade e sofisticação e está sempre em busca de novos projetos. Na Argentina conta com uma sala VIP em Ushuaia (USH). Em breve serão inaugurados novos lounges nos aeroportos de Porto Alegre, El Calafate e Trelew.

Para mais informações visite https://wpremiumlounge.com/sobre. Ou siga-nos https://www.instagram.com/wpremiumlounge