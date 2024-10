Allianz Seguros alcança energia elétrica 100% renovável em seus prédios e reforça metas rumo a um futuro mais sustentável

Também foram registradas redução na emissão de carbono, consumo de água, geração de resíduos e uso de papel – Para além dos negócios, empresas, de diferentes setores, têm desenvolvido metas voltadas à sustentabilidade, que reforçam o seu compromisso não só com a responsabilidade corporativa, mas também com o impacto positivo no mundo. Neste sentido, a Allianz Seguros estabeleceu, em 2019, objetivos que visam impulsionar a empresa em direção a um futuro mais sustentável pelos próximos anos, sendo que alguns resultados já são tangíveis: o alcance de 100% da energia elétrica de seus prédios provenientes de fontes renováveis e a redução da emissão de carbono, da geração de resíduos, do consumo de água e do uso de papel.

Elysangella Nunes, superintendente de Comunicação, Sustentabilidade e Relações Institucionais da Allianz Seguros, explica que um conjunto de iniciativas vem contribuindo para atingir essas metas. “Nosso foco tem se direcionado para manter a eficiência no consumo de recursos naturais, reduzir cada vez mais as emissões de carbono, e mais do que isso: considerar as mudanças climáticas no planejamento da empresa, com estratégias para reduzir e mitigar os seus impactos”, afirma a executiva. “Priorizamos três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU – 8, 13 e 17 – para orientar a integração da sustentabilidade em toda a Allianz e nos ajudar a contribuir para mudanças sociais, ambientais e econômicas”, completa.

Seguindo os padrões da sustentabilidade

No ano passado, os prédios da Allianz Brasil localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, que possuem LEED Platinum e Gold, respectivamente, passaram a contar com energia elétrica integralmente gerada por fontes renováveis. “Esse resultado se deu, sobretudo, por meio da migração para o mercado livre de energia e de certificados de neutralização de carbono, com garantia e rastreabilidade”, afirma Elysangella. Também nos prédios da companhia, as águas de chuva e condensação de ar condicionado são captadas por ralos e canaletas via tubulações específicas até um reservatório separado e, a partir disso, podem ser reutilizadas para alguns usos específicos, como descargas de vaso sanitários. Com ações como essa, no período entre 2019 e 2023, a Allianz conseguiu reduzir o consumo de água em aproximadamente 70% por colaborador.

Houve, ainda, a queda de mais de 60% na emissão de carbono por colaborador e nas emissões decorrentes de viagens corporativas. O consumo de energia também caiu em aproximadamente 60%, enquanto a geração de resíduos, também medida por colaborador, diminuiu em 80%. O consumo de papel, inicialmente previsto para 20% por apólice, atingiu praticamente 80% em 2023. No mesmo ano, a Allianz também lançou a sua Política de Sustentabilidade no Brasil em consonância com os requisitos da Circular 666 da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e criou seu primeiro curso de sustentabilidade para colaboradores, no formato remoto.

“Os recursos economizados são utilizados exclusivamente em prol da Allianz e monitorados por meio de sistemas de medição, gerenciamento de consumo, processos para reduzir perdas e equipamentos eficientes, aliados às infraestruturas dos prédios e campanhas de engajamento, para o uso inteligente por parte dos funcionários e frequentadores dos edifícios”, finaliza Elysangela Nunes.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Elysangella Nunes, superintendente de Comunicação, Sustentabilidade e Relações Institucionais da Allianz Seguros