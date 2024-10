Bradesco Vida e Previdência inaugura frente de negócios voltada às grandes corretoras de mercado

Nomeada ‘Corporate’, vertical possui atendimento exclusivo em âmbito nacional – Alinhada às necessidades das grandes corretoras de mercado e empresas de grande porte, a Bradesco Vida e Previdência acaba de anunciar sua vertical de negócios ‘Corporate’. A nova frente de atuação vai oferecer atendimento exclusivo, ampliando a dedicação da companhia a esses parceiros e fortalecendo o relacionamento já existente.

“É imprescindível que nos conectemos com as pessoas, com seus interesses e anseios, para realizar uma abordagem mais assertiva. Os produtos e as verticais específicas nos ajudam a ter um atendimento mais humanizado e personalizado, fazendo com que o segurado se sinta mais acolhido e tenha algo que atenda às necessidades e desejos deles”, diz José Pires, diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência.

Ainda segundo o executivo, desde o início de 2023 até o momento, a base de corretores da Bradesco Vida e Previdência triplicou, somando cerca de seis mil profissionais em todo o Brasil. “A abordagem comercial está diferente, visto que o momento para o mercado de seguros é de transformação. Com essa iniciativa, queremos ampliar nossa diversificação de serviços”, finaliza.

Além dessa nova vertical, a Bradesco Vida e Previdência anunciou recentemente outras iniciativas que potencializam sua atuação comercial. A vertical de atendimento remoto, por exemplo, é similar a uma central de vendas e está disponível o dia todo para o corretor que trabalha em pontos distantes, oferecendo suporte, esclarecendo dúvidas e compartilhando informações relevantes.

Já a vertical voltada a Assessorias e Grupos Especiais é formada por profissionais com longa experiência de mercado e tem a missão de contribuir com a capacitação dos corretores parceiros, além de auxiliá-los nos processos e jornadas de compra.

Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Foto: José Pires, diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência