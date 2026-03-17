Susep participa da 14ª Edição da Global Money Week

Entre os dias 16 e 22 de março, acontece, em vários países, a 14ª Edição da Semana Global de Conscientização Financeira (em inglês, Global Money Week – GMW), coordenada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e implementada pelas autoridades nacionais de cada país participante. No Brasil, a campanha é coordenada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Semana Global de Conscientização Financeira (GMW, na sigla em inglês) é uma campanha anual de educação financeira que visa garantir que crianças, adolescentes e jovens, desde cedo, tenham consciência financeira e adquiram gradualmente o conhecimento, as habilidades, as atitudes e os comportamentos necessários para tomar decisões financeiras acertadas e, em última instância, alcançar o bem-estar e a resiliência financeira.

Em 2026, em sua 14ª edição, a campanha tem como tema “Falar de Dinheiro Transforma”. O foco deste ano é discutir sobre dificuldades enfrentadas pelos jovens em terem conversas francas sobre dinheiro, e como a educação financeira pode fornecer as ferramentas para iniciar esse debate. O objetivo é que, com o conhecimento necessário, o assunto “dinheiro” deixe de ser um tabu e passe a ser um instrumento para hábitos saudáveis e bem-estar financeiro.

Ao longo de 13 edições, a GMW alcançou mais de 71 milhões de crianças e jovens em 176 países e territórios em todo o mundo.

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), em parceria com outros supervisores de seguros da língua portuguesa (Cabo Verde, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe) organizou uma série de vídeos com testemunhos de jovens sobre o que eles pensam sobre o dinheiro. O objetivo foi fazer coletar a percepção dos jovens sobre temas como dinheiro e emoções; decisões do dia a dia; poupança e futuro; e fraude digital.

Os vídeos serão divulgados a partir de hoje (17) no perfil da Susep no Instagram:

https://www.instagram.com/susepgovbr/?hl=pt

Para saber mais sobre a Global Money Week no Brasil e acompanhar a agenda de eventos, acesse a GMW Brasil 2026: