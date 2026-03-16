Sincor-SP realiza live em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

O Sincor-SP realizará nesta terça-feira (17 de março), às 16h30, a tradicional live em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no canal da entidade no Youtube. Participam da transmissão a 1ª vice-presidente do Sincor-SP, Simone Fávaro, a CEO da Porto Seguro, Patrícia Chacon, e a fundadora e editora do Blog Sonho Seguro, Denise Bueno.

Intitulada “Protagonistas do Cuidado”, a live será dividia em dois blocos. No primeiro, as convidadas falarão sobre suas trajetórias, inspirações e superações sob a perspectiva de corretoras, executivas de seguradoras e da imprensa do mercado de seguros.

No segundo bloco, o debate tratará da sucessão e da formação de legado para a nova geração que ingressa no setor de seguros.

Durante a transmissão, o Sincor-SP sorteará cinco vales-presente da Vivara, no valor de R$ 500,00 cada, entre corretoras de seguros associadas à entidade.

Fonte: Sincor-SP