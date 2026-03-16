CVG-RJ promove palestra com a Starr Insurance

O CVG-RJ convida para um encontro exclusivo com a Starr voltado para corretores e profissionais que desejam ampliar conhecimentos, fortalecer parcerias e expandir seus negócios – O evento será uma excelente oportunidade para profissionais que desejam se especializar no Programa de Capacitação em Seguro de Vida e PME.

O encontro irá abordar estratégias de vendas, atualização sobre produtos, posicionamento no mercado e formas de ampliar a carteira de clientes, com foco em resultados e crescimento profissional.

A presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, reforça que “o Clube Vida em Grupo tem o compromisso de fortalecer o setor por meio da informação, da qualificação profissional e da integração entre os protagonistas do mercado. Mais do que acompanhar as transformações, queremos ser parte ativa da construção de um ambiente de seguros cada vez mais sólido, transparente e preparado para os desafios do futuro.”

Serviço:

Data: 18/03/2026

Horário: A partir das 9h

Local: Sede do CVG-RJ, Rua da Quitanda nº 159 – 12º andar –

Centro – Rio de Janeiro

Palestrante: Luciana Maio, gerente comercial especializada em Vida

Temas: Programa de capacitação; Seguro de vida e PME

Vagas limitadas!

Garanta a sua vaga em: https://www.sympla.com.br/evento/encontro-com-a-starr/3322511

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Youtube: https://youtube.com/@cvgrj3066?si=85yGRL5qNbw9R0ca

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros