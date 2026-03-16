Zeca Vieira destaca uso estratégico da inteligência artificial para transformar a operação das corretoras no 6º ConsegNNE

Diretor da ZVolution Consultoria apresentou caminhos práticos para estruturar corretoras mais eficientes, combinando pessoas, processos e agentes digitais – A transformação digital das corretoras de seguros e o uso estratégico da inteligência artificial foram temas centrais da palestra conduzida por Zeca Vieira, consultor de marketing e diretor da ZVolution, durante o 6º Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e Nordeste (ConsegNNE), realizado nos dias 13 e 14 de março, em Salvador (BA).

A apresentação foi realizada em dois momentos da programação nas Salas de Negócios Alba, reunindo corretores interessados em entender como estruturar operações mais eficientes e capazes de crescer sem necessariamente ampliar o tamanho das equipes.

Com o tema “Descubra como fazer organograma híbrido da sua corretora do futuro: com pessoas e copilotos IA”, Zeca Vieira destacou que o desafio atual das corretoras não está apenas em vender mais, mas em organizar melhor a operação.

Segundo ele, muitas corretoras ainda operam baseadas em esforço individual e grande volume de tarefas operacionais, o que limita a capacidade de crescimento do negócio. “O corretor do futuro não é o que sabe mais. É o que consegue organizar melhor a sua operação e orquestrar pessoas, processos e tecnologia”, afirmou.

Durante a palestra, o consultor apresentou o conceito de “organograma híbrido”, no qual profissionais e agentes digitais atuam de forma complementar dentro da corretora. Nesse modelo, ferramentas de inteligência artificial passam a assumir tarefas repetitivas (como organização de documentos, acompanhamento de propostas, identificação de renovações e envio de comunicações) enquanto a equipe humana concentra esforços em atividades estratégicas, relacionamento com clientes e geração de novos negócios. “Quando a tecnologia assume o trabalho repetitivo, o corretor ganha tempo para aquilo que realmente faz diferença: entender o cliente, orientar e construir relacionamento”, destacou Vieira.

Segundo ele, em um ambiente cada vez mais digital e competitivo, o relacionamento continuará sendo o principal diferencial das corretoras, desde que apoiado por processos mais organizados e respostas mais rápidas. “Não é uma disputa entre tecnologia e relacionamento. A tecnologia cuida do operacional, enquanto o corretor cuida da confiança, da orientação e da decisão do cliente”, explicou.

Zeca também apresentou exemplos práticos de como as corretoras podem iniciar esse processo de transformação, começando pelo mapeamento dos processos que mais consomem tempo da equipe e pela adoção gradual de ferramentas capazes de automatizar tarefas operacionais. “As corretoras não precisam começar com grandes projetos de tecnologia. O caminho mais eficiente é identificar um processo que consome muito tempo e começar por ele. Pequenas mudanças já geram grandes resultados”, ressaltou.

As apresentações contaram ainda com a participação de Virginia Ladeira, coordenadora de Experiência do Cliente da Alba Seguradora, e Ana Marta Garcia, gerente executiva de Marketing e Comunicação da companhia, que contribuíram com reflexões sobre experiência do cliente, inovação e relacionamento no mercado segurador.

O 6º ConsegNNE teve como tema central “A Inovação Construindo Relacionamentos e Negócios” e reuniu corretores, executivos, especialistas e lideranças do setor para discutir tendências, tecnologia e novas oportunidades para o mercado de seguros.

Sobre a ZVolution

Fundada em 2020 como ZV Consultoria, a ZVolution é uma consultoria boutique especializada em marketing, planejamento estratégico e gestão, com cases de impacto em seguradoras, corretoras, administradoras de benefícios e entidades de classe como o Sincor-SP. Com metodologia própria e foco em resultados tangíveis, apoia clientes em rebranding, cultura de projetos, branding institucional e eventos estratégicos.

Guiada pelo princípio de que estratégia com execução gera resultados reais, a ZVolution acredita que só cresce quando seus clientes crescem. Mais do que comemorar sua trajetória, a evolução para ZVolution simboliza o compromisso de construir, junto com seus parceiros, um futuro de maior protagonismo e inovação.