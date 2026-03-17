Bradesco Capitalização paga mais de R$ 97 milhões em sorteios e amplia número de contemplados em 2025

Líder do segmento, a Bradesco Capitalização reforçou seu compromisso com a entrega de valor aos clientes ao longo de 2025, com o pagamento de mais de R$ 97,5 milhões em sorteios. Ao todo, mais de 47 mil clientes, de todas as regiões do Brasil, foram contemplados no período, volume 11% superior ao registrado em 2024.

“Esse resultado reflete o fortalecimento da política de premiação da companhia e a ampliação do alcance das modalidades de capitalização, que combinam disciplina financeira com a possibilidade de concorrer a prêmios”, avalia José Pires, diretor-presidente da Bradesco Capitalização.

Sobre a Bradesco Capitalização

A Bradesco Capitalização, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua no mercado há quatro décadas seguindo uma política baseada na fidelização de clientes, qualidade no atendimento e oferta de produtos.