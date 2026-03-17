Como se preparar para a nova era da Inteligência Artificial no setor de seguros e nos planos de saúde pet

A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser uma promessa futurista para se consolidar como um dos principais motores de transformação do ambiente corporativo. A Apet, presente no setor de seguros ao oferecer os planos de saúde pet, se consolida como uma empresa que segue atenta a essa movimentação no ambiente corporativo.

A chave para compreender o papel da IA está em enxergá-la não como substituta da inteligência humana, mas como uma extensão de suas capacidades. Segundo Luiz Gênova, CEO da APet, empresa especializada em soluções no mercado de planos de saúde pet, a tecnologia precisa ser integrada de forma estratégica aos negócios. “A Inteligência Artificial deve ser vista como uma ferramenta de ampliação das capacidades humanas, não como substituta da inteligência, mas como sua extensão estratégica. Na APet, estamos ampliando o uso da IA como uma forma de melhorar processos, apoiar decisões e oferecer uma experiência cada vez mais encantadora aos responsáveis por pets”.

Para o executivo, o verdadeiro potencial da IA vai muito além da automação de tarefas repetitivas. A tecnologia permite analisar grandes volumes de dados, prever comportamentos, apoiar decisões complexas e gerar novas oportunidades de valor para empresas e clientes. Organizações que compreendem essa lógica deixam de enxergar a IA apenas como uma ferramenta de redução de custos e passam a utilizá-la como instrumento de inovação, personalização de serviços e aumento da competitividade.

No setor de seguros, a adoção de inteligência artificial já é uma realidade consolidada. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), 80% das seguradoras brasileiras já utilizam soluções de IA em suas operações, enquanto as demais estão em processo de implementação da tecnologia. As áreas que mais utilizam inteligência artificial são atendimento ao consumidor, operações e tecnologia da informação. O principal objetivo é aumentar a produtividade, mas também são citados ganhos relacionados à experiência do cliente, automação de processos e redução de custos. O levantamento aponta ainda que o maior desafio para a implementação da tecnologia é a integração com sistemas legados, uma dificuldade relatada por 69% das seguradoras.

De startups a grandes grupos empresariais, organizações de diferentes setores estão redesenhando processos, modelos de negócio e estratégias de relacionamento com clientes. No Brasil, esse movimento também ganha força em segmentos tradicionalmente mais conservadores, como o mercado de seguros Mais do que uma tendência tecnológica, a IA representa uma mudança estrutural na forma como empresas tomam decisões, desenvolvem produtos e se conectam com seus públicos. Nesse novo cenário, preparar-se para a era da inteligência artificial significa repensar a cultura organizacional, investir em dados e capacitar equipes para lidar com um ambiente cada vez mais orientado por tecnologia.

A transformação no mercado de planos de saúde pet

No setor de planos de saúde pet, a inteligência artificial pode atuar desde a análise cadastral até o acompanhamento pós-atendimento, criando um ciclo contínuo de cuidado e prevenção. É um modelo semelhante ao adotado pela saúde suplementar humana.

No mercado pet, especialmente no segmento de planos de saúde, o diferencial competitivo não estará apenas no preço, mas na inteligência aplicada ao cuidado, na previsibilidade financeira e na experiência digital oferecida ao tutor.

O impacto da IA também começa a se refletir no mercado pet, um dos segmentos que mais crescem no país. A evolução do setor acompanha a mudança de comportamento dos consumidores, que passaram a buscar não apenas produtos, mas soluções completas de cuidado, prevenção e assistência financeira para seus animais.

Nesse contexto, a inteligência artificial se torna uma aliada estratégica para diversas frentes do setor, entre elas a análise preditiva de saúde animal, com cruzamento de dados clínicos para prever doenças e orientar programas preventivos. A personalização de planos, criando ofertas sob medida de acordo com o perfil do animal, histórico de uso e comportamento do tutor. A gestão de risco, com a precificação inteligente, modelagem de sinistralidade e prevenção de fraudes. E o atendimento automatizado e humanizado, com agentes virtuais capazes de orientar tutores 24 horas por dia.

Gênova explica que na APet, a incorporação da inteligência artificial faz parte de uma estratégia mais ampla de inovação e eficiência operacional. “Estamos fortalecendo nossa governança, capacitação técnica e padronização de serviços com muito rigor em compliance. A IA acelera a entrega de soluções customizadas, melhora a experiência dos clientes e aumenta a eficiência operacional. Recentemente lançamos a NINA, nossa agente virtual de atendimento via WhatsApp, que vai agregar muito na experiência do tutor”.

Sobre a APet

A APet é um plano de saúde para cães e gatos, que tem como propósito “Garantir acesso a cuidados e saúde de qualidade aos pets”. A APet oferece planos completos, acessíveis e amplamente aceitos, e com vários diferenciais, como modelo livre escolha; tele consulta pet; tag localizadora; rede de clínicas parceiras; reembolso fácil; jornadas sem atritos para os tutores; clube de vantagens e ainda inclui um seguro de acidentes pessoais para o Tutor; que também concorre a um prêmio mensal de incentivo de R$ 10 mil.