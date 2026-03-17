Bradesco Seguros divulga condições especiais para a Semana do Consumidor

A Bradesco Seguros promove ação comercial na Semana do Consumidor, entre os dias 16 e 31 de março, com condições especiais para a contratação do Bradesco Seguro Equipamentos e Seguro Auto. No Seguro Equipamentos, a iniciativa contemplará até 15% de desconto para máquinas do setor de construção civil e parcelamento em até 10x sem juros para todos os segmentos. As condições são válidas tanto para novos contratos quanto para renovações e abrangem equipamentos agrícolas, florestais, médicos, estéticos, veterinários, portáteis, musicais e outros utilizados em aplicações pessoais ou profissionais.

E para o Seguro Auto, os clientes que efetuarem o pagamento do seguro com pontos livelo, receberão cashback de 1.000 (mil) pontos. A oferta é válida tanto para seguros novos quanto para renovações.

Para Saint’Clair Lima, Diretor de Produtos da Bradesco Seguros, “a ação comercial da semana do consumidor representa uma ótima oportunidade para os corretores de seguros, pois apresenta soluções acessíveis e vantajosas, ajudando o cliente a proteger seu patrimônio sem comprometer o orçamento”.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,9 bilhão de prêmios em automóveis (jan a dez/25) e de R$ 1,09 bilhão em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (até nov/25) em market share de automóveis no mercado e 16,7% (até nov/25) de market share em residencial.

Foto: Saint’Clair Lima, Diretor de Produtos da Bradesco Seguros