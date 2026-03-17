Bradesco Saúde investe no atendimento às pequenas e médias empresas

Canal de Apoio ao Contratante (CAC) e Espaço do Contratante SPG facilitam o acesso às informações para empresas de 3 a 199 vidas – Com o objetivo de aprimorar a experiência das empresas clientes na gestão de sua base de beneficiários do plano de saúde, a Bradesco Saúde criou dois canais exclusivos para o público SPG (pequenas e médias empresas, de 3 a 199 pessoas): o Canal de Apoio ao Contratante (CAC) e o Espaço do Contratante SPG.

Disponíveis por meio do site da Bradesco Saúde (bradescosaude.com.br), as ferramentas tornam os processos mais simples e rápidos, facilitando o dia a dia da empresa contratante.

Canal de Apoio ao Contratante (CAC) reúne informações e acessos em um só lugar

O Canal de Apoio ao Contratante (CAC) permite um atendimento direcionado, focado nos temas administrativos do público SPG, onde é possível esclarecer dúvidas e pedir orientações sobre faturamento e movimentação das apólices, inclusão e exclusão de segurados, alterações cadastrais, faturamento, boleto, coparticipação, subfatura, reemissão de fatura, carências, reativações, transferências e demais movimentações contratuais. A plataforma fornece o acompanhamento das respostas, com a facilidade do autoatendimento na interação com a operadora.

“O CAC do Contratante chega para garantir autonomia dos clientes SPG no acesso às informações relevantes de suas contas. Nossa proposta é facilitar o atendimento a um segmento que demanda um contato facilitado e orientado ao autosserviço”, reforça Sylvio Vilardi, diretor da Bradesco Saúde.

Para acessar o CAC, basta fazer o login como Pessoa Jurídica > Saúde no site da operadora. No Portal do Contratante, clique em Canal de apoio ao Contratante na página inicial ou no menu Atendimento.

Para situações específicas que não possam ser resolvidas pelos canais digitais, basta entrar em contato com a Central de Relacionamento Bradesco Saúde, disponível pelo telefone 4004-2700, com direcionamento conforme o perfil e a natureza da solicitação.

Espaço do Contratante SPG permite acesso direto via site da Bradesco Saúde, sem necessidade de login

Já o Espaço do Contratante SPG reúne informações financeiras dos clientes de pequenas e médias apólices. Orientações sobre 2ª via de fatura, reajuste, movimentações no plano e comunicados importantes ficam disponíveis nesse novo canal de contato com os clientes SPG, para que possam fazer a gestão do plano contratado, de forma rápida e simples.

“O Espaço do Contratante SPG foi criado para tornar ainda mais prática a gestão dessas informações por parte das pequenas e médias empresas. Muitas vezes, são microempreendedores, com diversas funções, incluindo administrar o plano de saúde da empresa. Sem necessidade de login, com este novo canal, eles têm acesso às informações que facilitam e agilizam a gestão, tornando o processo mais assertivo”, explica Vilardi.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em mais de 1,3 mil municípios do país, atende hoje a mais de 3,9 milhões de beneficiários.