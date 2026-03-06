Susep coleta contribuições com o objetivo de aprimorar o Open Insurance

Sugestões podem ser enviadas via plataforma Brasil Participativo até o dia 05/04/26 – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou hoje (05) na plataforma Brasil Participativo, uma tomada de subsídios sobre o Open Insurance (OPIN), no âmbito das atividades do Grupo de Trabalho constituído pela Portaria Susep nº 8.442/2025. A iniciativa, que ficará aberta até o dia 05/04/2026, tem como finalidade coletar contribuições qualificadas dos agentes participantes e demais interessados, de modo a subsidiar a avaliação e o eventual aperfeiçoamento de aspectos estruturais, operacionais e regulatórios do OPIN no país.

De acordo com a diretora da Susep, Júlia Lins, “a ação popular tem o objetivo de fortalecer a transparência, a participação e o aprimoramento contínuo do ecossistema. Dessa forma, as contribuições recebidas servirão de base para análises técnicas e institucionais, apoiando a tomada de decisão e o aperfeiçoamento do ambiente regulatório e operacional do Open Insurance.”

A tomada de subsídios abrange cinco temas centrais:

Estrutura de Governança

Avaliação da adequação do modelo de governança proposto, incluindo papéis, responsabilidades, processos decisórios, mecanismos de coordenação e instâncias de participação, visando assegurar eficiência, representatividade e alinhamento aos objetivos do Open Insurance.

Participação no Open Insurance

Identificação de desafios, incentivos e oportunidades relacionados à adesão e à permanência dos participantes no ecossistema, considerando aspectos regulatórios, operacionais e de mercado.

Certificações de Jornada

Análise dos modelos de certificação das jornadas, com foco na experiência do usuário, na segurança e na proporcionalidade dos requisitos exigidos.

Interoperabilidade

Avaliação do grau de interoperabilidade entre sistemas, padrões técnicos adotados, compartilhamento de dados e integração entre participantes, com vistas à eficiência operacional e à ampliação da inovação.

Monitoramento do Sistema

Discussão sobre os mecanismos de acompanhamento, métricas, indicadores, transparência e reporte, voltados à estabilidade, ao desempenho e à evolução contínua do Open Insurance.

Para participar da tomada de subsídios, acesse a plataforma Brasil Participativo e encaminhe suas contribuições até o dia 05/04/26.

https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/openinsurance