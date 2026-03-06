MULHER, um tributo a origem. Como tudo começou…

No mês em que celebramos a força, a história e o protagonismo feminino, o ISB Brasil prepara um encontro especial dedicado às mulheres do mercado de seguros.

Será um momento de reflexão, inspiração e conexão, com a palestra de Altevir Dias do Prado, trazendo uma abordagem profunda sobre como tudo começou e o papel da mulher na origem da humanidade.

Mais do que um evento, será uma oportunidade de celebrar trajetórias, compartilhar experiências e fortalecer ainda mais a presença feminina no nosso setor.

Faça sua Inscrição (VAGAS LIMITADAS)

https://forms.gle/eysXLDwrSmNzw6n29

🗓️ 18 de março

🕕 18h – Coquetel de recepção | 18h45 – Início

📍 Hotel NH Curitiba The Five – Rua Nunes Machado, 68 – Curitiba/PR

Reserve a data e venha viver esse momento especial conosco.