Split Risk lança campanha para levar comitiva de 30 MGAs ao ITC Vegas 2026

Maior evento de tecnologia em seguros do mundo acontecerá entre os dias 29 de setembro a 1º de outubro – A seguradora Split Risk está lançando uma campanha para levar MGAs brasileiras (Managing General Agent) ao ITC Vegas 2026. O maior evento de tecnologia em seguros do mundo acontecerá entre os dias 29 de setembro a 1º de outubro, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos.

O objetivo da campanha é engajar os MGAs elegíveis para que eles aumentem o volume de apólices emitidas em um período de seis meses, entre março e agosto deste ano. A expectativa da Split Risk é que essa iniciativa gere um crescimento de 25% no volume de clientes ativos no período.

“Nós acreditamos que a distribuição através desse canal pode se tornar uma das maiores revoluções do setor seguros”, afirmou Marcos Kapp, CEO da Split Risk. “Para isso, nós fornecemos uma autoridade delegada para que essas empresas atuem em parceria conosco, assumindo funções de subscrição, emissão de apólices e atendimento direto ao segurado em nichos de mercado específicos ou regiões onde nós ainda não temos presença”, completou.

Para participar dessa campanha, os MGAs interessadas terão que atender também alguns critérios pré-estabelecidos além do crescimento de carteira, como participar de agendas oficiais e acompanhar as palestras organizadas pela comitiva do movimento Seguro para Todos durante o ITC Vegas.

A meta da Split Risk – que recentemente recebeu a licença definitiva da Superintendência de Seguros Privados (Susep) para atuar no mercado como uma S3 – é formar uma comitiva com cerca de 40 pessoas, entre representantes das MGAs elegíveis e executivos da empresa. Os interessados em participar podem acessar o portal da seguradora e preencher o formulário na aba “Seja um parceiro”.

Paralelamente a esta ação, a seguradora também vai apoiar o workshop “Como criar um produto de seguros que vende”, promovido pelo movimento Seguro para Todos. O evento será realizado no dia 25 de março, no Shopping Nova América (RJ), e será voltado para associações de proteção veicular que desejam mudar para o modelo de MGA da Split Risk. Outras informações estão disponíveis no endereço https://workshop.portalseguroparatodos.com.br.

Essa iniciativa é mais um passo da companhia no sentido de consolidar sua posição como a maior seguradora do país a operar através de MGA’s. Atualmente, a companhia já conta com mais de 30 parcerias firmadas e planeja expandir o modelo de MGA para novos ramos de seguros em breve.

“Este ano planejamos ampliar o leque de produtos, oferecendo outras soluções, provavelmente nos ramos Residencial e Vida. Entre os anos de 2023 e 2025, a seguradora somou R$100 milhões em prêmios, ainda no ambiente de Sandbox. Nossa meta agora é aumentar o volume de prêmios emitidos de forma exponencial, visando atingir R$ 500 milhões até o final de 2027”, concluiu Kapp.

Sobre a Split Risk

A Split Risk é uma seguradora digital com foco na distribuição através de MGAs, o que permite que seus parceiros de negócios consigam atender aos seus clientes de maneira customizada, através de uma plataforma white label. Fundada em 2020, a empresa se tornou a maior insurtech do Sandbox da Susep em 2023 e, atualmente, conta com a licença definitiva da autarquia para atuar abertamente no mercado.