Estão abertas as inscrições para o 15º Congresso Brasileiro de Atuária

Considerado o maior encontro do setor no país, o evento conecta grandes nomes da área para discutir o futuro da profissão – O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) anuncia a abertura das inscrições para o 15º Congresso Brasileiro de Atuária (CBA), o maior encontro da ciência atuarial no país. O evento será realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2026, no Windsor Barra Hotel. Com o tema “Risco, Dados e Inteligência: o Papel Estratégico do Atuário na Sociedade Brasileira”, o evento reúne profissionais, pesquisadores e lideranças para debater o futuro do setor.

Com 15 edições históricas desde 1994, o Congresso se consolidou como o principal polo de modernização da carreira. Em um cenário global onde a análise de dados e a inteligência artificial redefinem mercados, o 15º CBA propõe uma imersão técnica e estratégica para posicionar o atuário como peça-chave na sustentabilidade econômica e social do Brasil.

Para o presidente do IBA, Giancarlo Germany, o congresso marca um momento de maturidade e transformação para a categoria. “Chegamos à 15ª edição do nosso Congresso em um momento em que é preciso debater as questões da atualidade. O tema deste ano reflete exatamente o que o mercado exige. A capacidade de transformar dados complexos em decisões inteligentes e seguras. O evento não é apenas um espaço de aprendizado, mas um marco para o fortalecimento institucional da nossa profissão, onde conectamos a tradição da ciência atuarial às novas fronteiras da tecnologia,”.

A programação foi planejada para oferecer uma visão 360° dos desafios contemporâneos. De acordo com Priscila Portal, diretora de Perícias Atuariais do IBA e membro da comissão organizadora, o foco está na adaptação do profissional às novas demandas do mercado. “A expectativa é proporcionar aos participantes uma visão ampliada sobre os rumos da profissão diante de um cenário cada vez mais orientado por dados, tecnologia e complexidade regulatória. Além de estimular uma reflexão sobre o posicionamento do atuário como agente estratégico na sociedade brasileira”, destaca Priscila Portal.

Destaques do Evento Ao participar do 15º CBA, os congressistas terão acesso a uma jornada completa de valorização profissional, a atualização técnica de alto nível, com palestras e painéis com a participação de especialistas nacionais e Internacionais, a conexão direta com os principais players do mercado de seguros, previdência, saúde e finanças, a integração com os órgãos reguladores, em um diálogo próximo com os representantes das entidades fiscalizadoras, além do foco nas habilidades necessárias para o atuário no futuro.

Serviço

15º Congresso Brasileiro de Atuária (CBA)

Data: 13 e 14 de agosto de 2026

Local: Windsor Barra Hotel — Av. Lúcio Costa, 2630, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Inscrições: www.15cba.atuarios.org.br

Sobre o IBA – O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1944, congrega os profissionais de Ciências Atuariais no Brasil e visa incentivar a pesquisa e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na área de Atuária. Atua como órgão representativo dos atuários brasileiros perante entidades governamentais e regulatórias, como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e representa o Brasil na International Actuarial Association (IAA). Incentiva a pesquisa, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da ciência atuarial por meio de comissões técnicas. Desde 2005, é responsável pela aplicação de exames de qualificação para novos atuários, um requisito da IAA para a obtenção do título de membro (MIBA).

Foto: Legenda: da esquerda para a direita, Victor Sodré e Priscila Portal, membros da comissão organizadora do Congresso