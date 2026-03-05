Coris destaca protagonismo feminino e avanço na equidade de liderança

Atualmente, 53% do quadro total de colaboradores da empresa é composto por mulheres, além de 44% de liderança – No Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Coris, referência em assistência e seguro viagem, reforça seu compromisso com a equidade de gênero e celebra um dado que traduz a evolução consistente de sua cultura organizacional: hoje, 53% do quadro total de colaboradores da empresa é composto por mulheres.

Mais do que presença, elas ocupam posições estratégicas. Atualmente, 44% dos cargos de liderança da companhia são exercidos por profissionais mulheres. O avanço reflete uma construção estruturada ao longo dos anos, baseada em meritocracia, desenvolvimento interno e valorização de talentos. Em um setor historicamente associado ao mercado financeiro e de seguros, a Coris demonstra que diversidade não é apenas discurso institucional, mas prática consolidada na gestão.

“A participação feminina em cargos de liderança tem impacto direto na forma como a empresa toma decisões, desenvolve produtos e se posiciona no mercado. Ambientes mais diversos tendem a ser mais inovadores, resilientes e alinhados às necessidades reais dos clientes”, afirma Claudia Brito, Sócia diretora e comercial da Coris.

Internamente, a Coris investe no desenvolvimento profissional contínuo, com políticas que incentivam crescimento de carreira, capacitação e mobilidade interna. O fortalecimento da liderança feminina é resultado de um ambiente que estimula autonomia, responsabilidade e protagonismo.

Além dos números, o reconhecimento se traduz em histórias de crescimento dentro da própria companhia, com mulheres que iniciaram suas trajetórias em posições técnicas e hoje ocupam funções estratégicas, contribuindo para a expansão nacional e internacional da marca.

Para a empresa, promover equidade vai além de metas quantitativas. “Trata-se de consolidar uma cultura onde competência, visão estratégica e capacidade de execução são os principais critérios de evolução profissional”, aponta Cláudia.

Em um cenário corporativo que ainda enfrenta desafios relacionados à igualdade de oportunidades, a empresa reforça seu papel como agente de transformação, mostrando que crescimento sustentável também passa pela valorização da diversidade.

Sobre a Coris

A Coris é uma empresa brasileira com quase 40 anos de atuação no mercado de assistência e seguro viagem, reconhecida pela qualidade e confiabilidade de seus serviços. Com atendimento próprio e exclusivo, a companhia oferece suporte 24 horas por dia, em português, para viajantes em qualquer parte do mundo, garantindo agilidade, proximidade e cuidado em momentos decisivos.

A empresa oferece soluções completas para viagens nacionais e internacionais — lazer, negócios, cruzeiros, intercâmbios e esportes — além de coberturas específicas para gestantes, pets e esportistas amadores e profissionais, com cobertura médica para doenças preexistentes em todos os planos. A Coris investe continuamente em tecnologia e excelência médica, contando com profissionais do corpo clínico de hospitais de referência, como o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês, e mantém parcerias institucionais com atletas de destaque, como Lucas Chumbo e Bruna Takahashi.

Mais informações: https://coris.com.br/