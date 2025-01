Super APP Rodobens amplia funcionalidades e passa a oferecer serviços de seguros diretamente no aplicativo

Com a novidade, os clientes terão acesso facilitado a informações e poderão renovar o serviço de seguros com mais praticidade e agilidade – A Rodobens, especialista em projetos de vida, anunciou uma importante novidade para seus clientes: agora, por meio do Super APP Rodobens, será possível acessar todos os serviços e produtos da Rodobens Seguros, oferecendo mais praticidade, agilidade e facilidade na gestão de seguros. A partir de agora, os clientes poderão consultar apólice, solicitar segunda via de boleto, informações em caso de sinistro, extrato de pagamento, renovação de seguros e muito mais, além de obter suporte completo diretamente no aplicativo.

Com a inovação, a Rodobens reforça o compromisso de trazer soluções digitais e inovadoras para seus clientes, que poderão gerenciar e ter acesso rápido e fácil a todas as informações da sua apólice, onde e quando quiser.

“Estamos sempre em busca de oferecer aos nossos clientes uma experiência mais completa e eficiente. A integração dos nossos serviços de seguros ao Super APP Rodobens é um passo importante para consolidarmos nosso compromisso com a transformação digital e com a facilitação da vida de nossos clientes. Agora, eles têm tudo o que precisam, de forma prática e acessível, na palma da mão”, afirma Luis Guilherme Vilela, diretor da Rodobens Seguros.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

Site: www.rodobens.com.br