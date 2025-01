Universeg oferece mais de 600 cursos para o corretor impulsionar os negócios em 2025

Plataforma do Grupo Bradesco Seguros disponibiliza conteúdos e treinamentos para auxiliar os profissionais a aprimorarem suas habilidades e aumentarem a performance – O início de um novo ano é sempre uma oportunidade para refletirmos sobre nossos objetivos, renovarmos nossas energias e nos dedicarmos ao que realmente importa. E, sem dúvida, o aprendizado contínuo é uma das chaves mais poderosas para o crescimento pessoal e profissional.

Nesse contexto, a Universeg, plataforma online e gratuita de capacitação para corretores, oferecida pelo Grupo Bradesco Seguros, se destaca como uma aliada no desenvolvimento dos corretores. Ela conta com mais de 600 cursos multidisciplinares, em formatos diversos – como vídeos, e-books, podcasts, páginas interativas e infográficos.

Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros, ressalta a forte relação entre capacitação e o desempenho profissional, identificada pela companhia. “Os resultados apontam que corretores que realizaram a capacitação de Vendas Consultivas tiveram um crescimento adicional de mais de 7 pontos percentuais em suas vendas, em relação aos que não se capacitaram. Já aqueles que realizaram o treinamento sobre Produtos apresentaram produção adicional de mais de 8 pontos percentuais acima dos que não realizaram o curso.”

Com a digitalização transformando o dia a dia de todos, a Universeg oferece também oportunidades de capacitação para que os corretores se destaquem na economia digital. A trilha “Vendas em Ambientes Digitais” ensina como navegar por esse universo digital, enquanto a trilha “Dominando o ChatGPT” é uma excelente oportunidade para explorar o potencial da inteligência artificial na rotina.

Conhecer os produtos disponíveis, entender os processos e os temas relevantes do mercado de seguros são fundamentais, mas estabelecer um relacionamento de confiança com os clientes também é crucial. Nesse sentido, a Universeg oferece cursos focados em inteligência emocional e comunicação assertiva, competências que fazem toda a diferença na construção de uma conexão sólida com o cliente.

Além disso, a plataforma conta com a ‘Galeria Universeg’, um programa de recompensas no qual as trilhas de cursos concluídas acumulam pontos, que podem ser trocados por diversos brindes.

Acesse esses e outros cursos e trilhas de aprendizagem do Grupo Bradesco Seguros via:

💻 Computador: Portal de Negócios > Meus Treinamentos – Universeg;

📱Mobile: App Corretor > Meus Treinamentos – Universeg.

Foto: Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros