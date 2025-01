Charles Taylor amplia presença para o mercado de energia na América Latina com novo escritório no Rio de Janeiro

A Charles Taylor, líder global em serviços e soluções profissionais para o mercado de seguros, anuncia a inauguração de um novo escritório de ajustes focado no setor de recursos naturais no Rio de Janeiro. Essa expansão estratégica reflete o compromisso da empresa em atender à crescente demanda por expertise especializada em sinistros e ajustes na região.

O escritório no Rio de Janeiro representará a equipe de Ajustes de Recursos Naturais da Charles Taylor, oferecendo serviços personalizados para sinistros complexos nos setores de energia, mineração e recursos naturais. A unidade estará sob a direção do experiente diretor Regional de Recursos Naturais, Manuel Tarantino, que possui amplo conhecimento dos mercados locais e internacionais.

A América Latina é um mercado-chave para energia e recursos naturais, abrigando vastas reservas de petróleo, gás e minerais, além de um foco crescente em energia renovável. Isso torna a região um ponto central para investimentos globais no setor de energia e um ambiente onde a gestão eficiente de sinistros é essencial. A expansão da Charles Taylor posiciona a empresa para fornecer suporte localizado aos clientes que enfrentam os desafios e aproveitam as oportunidades de operar em uma das regiões mais ricas em recursos do mundo.

Stephen Thorpe, chefe global de Recursos Naturais da Charles Taylor Adjusting, comentou: “O fortalecimento de nossa presença na América Latina ressalta nosso compromisso em oferecer serviços de excelência onde nossos clientes mais precisam. A experiência de Manuel, aliada aos nossos recursos globais, garantirá um suporte excepcional aos clientes que atuam em um dos centros de recursos mais importantes do mundo.”

Manuel Tarantino, diretor do escritório do Rio de Janeiro, acrescentou: “Estou muito satisfeito em assumir este novo papel e reforçar os esforços da Charles Taylor no Brasil e na América Latina. Esta região é uma parte vibrante e essencial do cenário global de energia e recursos naturais, e estou ansioso para apoiar nossos clientes com a expertise e as soluções de que precisam para prosperar.”

A abertura do escritório no Rio de Janeiro faz parte da estratégia mais ampla da Charles Taylor de aumentar sua presença em mercados-chave ao redor do mundo, fortalecendo sua capacidade de fornecer expertise local respaldada por uma rede global.

Para mais informações sobre a Charles Taylor e seus serviços, visite www.charlestaylor.com.

Foto: Manuel Tarantino, diretor Regional de Recursos Naturais