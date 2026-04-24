STJ impõe limite a cancelamentos de planos de saúde empresariais e reforça proteção a pequenas empresas

Nova decisão exige justificativa formal para rescisão de contratos com até 30 beneficiários e aumenta segurança jurídica no setor de saúde suplementar – Uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve transformar a dinâmica dos planos de saúde coletivos empresariais no Brasil, especialmente entre pequenas empresas. A Corte definiu que contratos com até 30 beneficiários só poderão ser cancelados pelas operadoras mediante motivação idônea, como casos de fraude ou inadimplência, proibindo cancelamentos unilaterais sem justificativa.

A medida, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.047), passa a orientar todas as instâncias do Judiciário e surge como resposta a práticas recorrentes no mercado, nas quais operadoras rescindiam contratos considerados financeiramente desfavoráveis, muitas vezes afetando grupos mais vulneráveis, como pequenas empresas e famílias organizadas em CNPJ.

Segundo dados do setor, o Brasil possui cerca de 49,6 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares, sendo a modalidade coletiva empresarial uma das mais comuns, especialmente entre pequenas e médias empresas. Nesse contexto, contratos com menos de 30 vidas têm características semelhantes aos planos individuais, mas historicamente contavam com menor proteção regulatória.

A nova diretriz busca corrigir esse desequilíbrio. O entendimento do STJ reconhece a vulnerabilidade desses grupos, que possuem menor poder de negociação e maior exposição a práticas como seleção de risco — quando contratos são encerrados devido ao alto custo de determinados beneficiários.

Além disso, a decisão mantém salvaguardas importantes: operadoras continuam proibidas de interromper tratamentos em andamento ou cancelar contratos durante internações, reforçando o princípio da continuidade do cuidado ao paciente.

Para o mercado, a mudança representa um avanço na previsibilidade e na proteção do consumidor, ao mesmo tempo em que preserva o direito das operadoras de revisar contratos, desde que com justificativa consistente.

Na avaliação de Dyla de Toledo, CEO da YIA, empresa especializada em inteligência organizacional e desenvolvimento humano, a decisão marca um ponto de inflexão na relação entre operadoras, empresas e beneficiários:

“Essa decisão traz mais equilíbrio para o setor e reduz uma insegurança histórica enfrentada por pequenas empresas e grupos familiares. Ao exigir justificativas claras para o cancelamento, o Judiciário reconhece a vulnerabilidade desses contratos e reforça a importância da transparência nas relações. Para o corretor e para o cliente final, isso significa mais previsibilidade e confiança na continuidade da cobertura.”

A executiva destaca ainda que o novo cenário deve impactar diretamente a atuação de corretores e consultorias especializadas: “Com regras mais claras, cresce também a importância de uma gestão estratégica dos planos de saúde. Não se trata apenas de contratar, mas de acompanhar indicadores, sinistralidade e compliance contratual para evitar riscos e garantir sustentabilidade ao longo do tempo.”

Especialistas apontam que a decisão também pode influenciar o comportamento das operadoras, incentivando práticas mais criteriosas na gestão de carteiras e maior rigor na análise de contratos desde a adesão.

Para empresas, especialmente as de pequeno porte, o momento é visto como uma oportunidade de reavaliar contratos e buscar apoio especializado para garantir aderência às novas regras — em um mercado que tende a se tornar mais regulado, transparente e orientado à proteção do beneficiário.

Sobre a YIA

A YIA é uma CareTech que integra EmpatYIA, InteligêncYIA e TecnologYIA para gerar eficiência, previsibilidade e resultados sustentáveis no ecossistema de saúde e benefícios.