Bradesco Vida e Previdência anuncia mudança na liderança de Assessorias

Com mais de 35 anos de mercado segurador, o superintendente Comercial Janderson de Almeida assume a posição – A Bradesco Vida e Previdência realizou uma movimentação estratégica na sua liderança nacional de Assessorias. O superintende Comercial Janderson de Almeida, profissional com mais de 35 anos de experiência no mercado segurador, sendo 26 deles focados em seguros de pessoas e previdência privada, acaba de assumir a sucursal nacional localizada na matriz da companhia, em São Paulo.

O profissional já atuou diretamente no atendimento aos corretores, – no estado de São Paulo -, onde liderou as sucursais de Santos, de Santo Amaro e da Capital, além de atender o ABC Paulista e o litoral.

“É um desafio incrível e motivador estar à frente da sucursal de Assessorias da Bradesco Vida e Previdência e colaborar com esse importante segmento. Sei que a força da nossa marca aliada à expertise dos profissionais que compõem as assessorias é a junção perfeita de uma história de sucesso”, observa Janderson.

Para Fabio Magalhães, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, ter um profissional com tamanha experiência fortalece o canal de Assessorias na companhia. “Estamos num movimento contínuo de expandir esse canal tão importante. Sem dúvidas, a chegada do Janderson, com toda a sua bagagem, corrobora para seguirmos nessa direção”, avalia o executivo.

Recentemente, a Bradesco Vida e Previdência reforçou a sua estratégia de expansão regional com a abertura de uma nova sucursal em Santo André (SP), que também responderá pelo atendimento ao ABC Paulista e ao litoral. Com a abertura, a companhia passa a contar com 19 sucursais no país, sendo 16 distribuídas entre diferentes cidades e capitais e três na matriz, localizada na Avenida Paulista (SP). As sucursais da matriz incluem as frentes de Escritórios de Investimentos, Assessorias e Conecta – com atendimento online aos corretores.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Foto: Janderson de Almeida