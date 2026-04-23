AXA no Brasil lança Seguro Garantia para Compra e Venda de Energia e reforça atuação no mercado livre

Com avanço do setor, seguro passa a ser peça-chave para viabilizar transações e sustentar o crescimento da energia renovável no país – A AXA no Brasil anuncia a expansão de seu portfólio de Seguro Garantia com o lançamento da modalidade Compra e Venda de Energia, desenvolvida para atender o crescente mercado livre de energia. Mais do que um novo produto, a iniciativa marca o avanço do papel do seguro como elemento essencial para viabilizar o crescimento sustentável do setor energético no Brasil.

O produto é direcionado a geradores de energia, especialmente usinas fotovoltaicas, e garante proteção financeira ao fornecedor em caso de inadimplência do comprador. Em um ambiente de contratos bilaterais e maior exposição a risco de crédito, a solução atua como um mecanismo de estabilidade e confiança para as transações.

O lançamento ocorre em um momento de forte expansão do setor. O mercado livre de energia já responde por cerca de 43% do consumo elétrico nacional, com aproximadamente 85 mil consumidores ativos, após a entrada de mais de 21 mil novos participantes apenas em 2025.

O movimento é estrutural: 95% da energia consumida pela indústria brasileira já está no mercado livre, e a abertura gradual para consumidores de menor porte deve ampliar significativamente esse universo nos próximos anos.

Esse crescimento, no entanto, traz novos desafios. À medida que o mercado se descentraliza e os contratos deixam de contar com garantias implícitas do modelo regulado, cresce a necessidade de instrumentos que assegurem o cumprimento das obrigações financeiras.

É nesse contexto que o seguro passa a assumir um papel crítico: não apenas como mitigador de risco, mas como viabilizador do próprio funcionamento do mercado.

A expansão das energias renováveis, especialmente da geração solar, intensifica essa dinâmica ao aumentar o número de agentes, contratos e exposições financeiras ao longo da cadeia.

Nesse cenário, o lançamento integra a estratégia da AXA de consolidar uma oferta completa em Seguro Garantia, ampliando sua relevância em cadeias produtivas estratégicas e reforçando sua competitividade no segmento.

Segundo Denis Maelaro, Diretor de P&C e Specialties da AXA no Brasil, “o mercado de energia limpa vive um ciclo de crescimento acelerado no Brasil, e as soluções de seguro precisam evoluir no mesmo ritmo. À medida que o mercado livre avança, o seguro deixa de ser apenas proteção e passa a ser um elemento estruturante das operações. Essa nova modalidade fortalece nossa proposta dentro do AXA Verde, iniciativa voltada à transição para uma economia de baixo carbono.”

Para Fábio Scatigno, Superintendente de Garantia da AXA no Brasil, “esse lançamento amplia nossa atuação ao permitir proteção dos dois lados da cadeia no mercado livre de energia. Já oferecíamos garantias para assegurar a entrega ao consumidor e, agora, passamos a proteger também o fornecedor contra inadimplência. Essa visão integrada é um diferencial importante da AXA no segmento.”

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Foto: Fábio Scatigno, Superintendente de Garantia da AXA no Brasil