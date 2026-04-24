Search
Instagram Facebook Youtube Whatsapp Linkedin

Rosane Mota, CEO da RM7 Corretora de Seguros, participa de imersão internacional da ENS em Nova York

Executiva integra grupo de profissionais do mercado segurador em programação voltada à inovação, regulação, tecnologia e transformação digital para acompanhar as tendências globais do setor – A CEO da RM7 Corretora de Seguros, Rosane Mota, vai estar presente no Insurance Immersion New York, experiência internacional promovida pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), de 27 de abril a 1º de maio de 2026, em Nova York. O programa reúne uma agenda intensiva de cinco dias com foco em inovação aberta, transformação digital, tendências globais do mercado segurador e networking estratégico. A instituição informa ainda que mantém programas internacionais há mais de 20 anos.

Durante a imersão, os participantes terão contato direto com o ecossistema norte-americano de seguros por meio de aulas com especialistas do mercado americano, visitas técnicas e atividades voltadas ao intercâmbio de conhecimento com seguradoras, resseguradoras, insurtechs e entidades ligadas ao ambiente regulatório e de negócios. A proposta é oferecer uma vivência prática e estratégica sobre os movimentos que estão moldando o futuro dos seguros e dos serviços financeiros.

A participação da executiva reforça o compromisso da RM7 com a qualificação contínua, a visão global de mercado e a busca por soluções cada vez mais modernas, eficientes e alinhadas às transformações do setor. Para a corretora, acompanhar de perto experiências internacionais de excelência representa uma oportunidade concreta de traduzir tendências, processos e aprendizados em valor para clientes, parceiros e para a evolução do próprio negócio.

Rosane Mota afirma que participar da Insurance Immersion New York, é uma oportunidade para ampliar nossa visão sobre o futuro do mercado de seguros. “Estar em um ambiente que reúne inovação, regulação, tecnologia e grandes players do setor, nos permite absorver tendências, trocar experiências com profissionais de alto nível e trazer aprendizados concretos para a RM7. Nosso objetivo é transformar esse conhecimento em evolução contínua, mais inteligência de negócio e melhores soluções para os nossos clientes e parceiros.”

Nova York é reconhecida como um dos principais polos globais de seguros e serviços financeiros. O New York State Department of Financial Services (DFS) supervisiona mais de 1.900 seguradoras, com ativos superiores a US$ 6,4 trilhões, além de regular milhares de instituições financeiras, o que evidencia a relevância do ambiente regulatório e corporativo da cidade para o desenvolvimento de práticas avançadas em gestão de riscos, compliance, subscrição e inovação.

Publicidade: AXA no Brasil
Publicidade: Bradesco Seguros
Publicidade: Analysis

Compartilhe

Assine nossa newsletter