Rosane Mota, CEO da RM7 Corretora de Seguros, participa de imersão internacional da ENS em Nova York

Executiva integra grupo de profissionais do mercado segurador em programação voltada à inovação, regulação, tecnologia e transformação digital para acompanhar as tendências globais do setor – A CEO da RM7 Corretora de Seguros, Rosane Mota, vai estar presente no Insurance Immersion New York, experiência internacional promovida pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), de 27 de abril a 1º de maio de 2026, em Nova York. O programa reúne uma agenda intensiva de cinco dias com foco em inovação aberta, transformação digital, tendências globais do mercado segurador e networking estratégico. A instituição informa ainda que mantém programas internacionais há mais de 20 anos.

Durante a imersão, os participantes terão contato direto com o ecossistema norte-americano de seguros por meio de aulas com especialistas do mercado americano, visitas técnicas e atividades voltadas ao intercâmbio de conhecimento com seguradoras, resseguradoras, insurtechs e entidades ligadas ao ambiente regulatório e de negócios. A proposta é oferecer uma vivência prática e estratégica sobre os movimentos que estão moldando o futuro dos seguros e dos serviços financeiros.

A participação da executiva reforça o compromisso da RM7 com a qualificação contínua, a visão global de mercado e a busca por soluções cada vez mais modernas, eficientes e alinhadas às transformações do setor. Para a corretora, acompanhar de perto experiências internacionais de excelência representa uma oportunidade concreta de traduzir tendências, processos e aprendizados em valor para clientes, parceiros e para a evolução do próprio negócio.

Rosane Mota afirma que participar da Insurance Immersion New York, é uma oportunidade para ampliar nossa visão sobre o futuro do mercado de seguros. “Estar em um ambiente que reúne inovação, regulação, tecnologia e grandes players do setor, nos permite absorver tendências, trocar experiências com profissionais de alto nível e trazer aprendizados concretos para a RM7. Nosso objetivo é transformar esse conhecimento em evolução contínua, mais inteligência de negócio e melhores soluções para os nossos clientes e parceiros.”

Nova York é reconhecida como um dos principais polos globais de seguros e serviços financeiros. O New York State Department of Financial Services (DFS) supervisiona mais de 1.900 seguradoras, com ativos superiores a US$ 6,4 trilhões, além de regular milhares de instituições financeiras, o que evidencia a relevância do ambiente regulatório e corporativo da cidade para o desenvolvimento de práticas avançadas em gestão de riscos, compliance, subscrição e inovação.