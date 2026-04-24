CSP-MG realiza simpósio sobre papel do Seguro de Vida Individual na proteção da sociedade

Encontro reúne representantes das beneméritas Allianz, Bradesco Seguros, Icatu Seguros e TGL Consultoria Financeira, no dia 7 de maio, em BH – O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) dá início, no dia 7 de maio, em Belo Horizonte, a uma série de simpósios com o tema “Como aumentar a proteção da sociedade”. Nesta primeira edição, o foco será o Seguro de Vida Individual. O encontro acontece das 8h às 12h30, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte/MG.

O simpósio reunirá especialistas para discutir temas estratégicos e atuais do segmento, promovendo a troca de experiências e a atualização dos profissionais do mercado. Participam desta edição a especialista Bárbara Belo, da área de Subscrição de Vida da Allianz; o superintendente comercial da Bradesco Seguros, Paulo Rebelo dos Santos; o gerente regional da Icatu Seguros, Leonardo Flora; e o consultor de benefícios da TGL Consultoria Financeira, Gustavo Abdo Alves de Abreu.

A iniciativa integra a série de eventos que o CSP-MG realizará ao longo do ano, com o propósito de ampliar o debate sobre a importância da proteção securitária na sociedade e fortalecer a atuação dos corretores de seguros como agentes fundamentais nesse processo.

Segundo o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, a proposta é criar um espaço qualificado de diálogo e construção de conhecimento. “O Clube tem como missão contribuir para o desenvolvimento do mercado de seguros de pessoas por meio da capacitação e da troca de experiências. Ao promover encontros como este, buscamos ampliar a conscientização sobre a importância da proteção e oferecer aos profissionais conteúdo relevante para sua atuação no dia a dia”, afirma.

Ele destaca ainda que o formato dos simpósios foi pensado para estimular a participação e o engajamento do público. “Queremos reunir o mercado em torno de discussões que façam sentido na prática, conectando especialistas, corretores e empresas em um ambiente propício ao aprendizado, ao relacionamento e à geração de oportunidades”, completa.

As inscrições para o 1º simpósio são gratuitas e devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/XQAc3DnzL5iecxKY9

Serviço

Evento: 1º Simpósio “Como aumentar a proteção da sociedade”

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Data: 7 de maio de 2026 (quinta-feira)

Horário: 8h às 12h30

Local: auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, Av. Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte/MG

Beneméritas convidadas: Allianz, Bradesco Seguros, Icatu Seguros e TGL Consultoria Financeira

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/XQAc3DnzL5iecxKY9