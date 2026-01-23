Search
Split Risk participa de encontro com reguladores de Moçambique

Visita dos representantes do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) fez parte da agenda de visita técnica da comitiva à Susep – A diretoria da Split Risk – seguradora digital com foco na criação de produtos do ramo Auto – recebeu nesta semana a visita de representantes do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM). O encontro teve como foco a transferência de conhecimento sobre o Sandbox Regulatório, Open Insurance (OPIN) e o Sistema de Registro de Operações (SRO).

Na agenda da comitiva de Moçambique estava ainda uma visita técnica à Superintendência de Seguros Privados (Susep). A convite da autarquia, a Split Risk foi representada por Pedro Pires (fundador); Marcos Rogério Kapp (CEO); e Sérgio Schwetter, diretor de Novos Negócios.

Sérgio apresentou o case da Split Risk Seguradora, que se tornou a maior insurtech do Sandbox da Susep já em 2023, sendo responsável por quase metade dos prêmios emitidos por todos os 30 participantes. Vale lembrar que, recentemente, a companhia recebeu a licença definitiva para operar no mercado.

“Este foi um encontro muito interessante, porque pudemos demonstrar na prática nossa jornada de inovação e, especialmente, como o modelo MGA (Managing General Agent) tem se consolidado como uma peça-chave para o crescimento do mercado brasileiro”, destacou Kapp.

“Então, acho que podemos dizer que a inovação no setor de seguros constrói pontes internacionais. Mais do que uma apresentação, este encontro representou um intercâmbio técnico valioso entre o regulador e o mercado, ampliando as perspectivas sobre regulação e crescimento sustentável”, concluiu.

Sobre a Split Risk

A Split Risk é uma seguradora digital com foco na criação de produtos do ramo Auto, o que permite que seus parceiros de negócios consigam atender aos seus clientes de maneira customizada, através de uma plataforma white label. Fundada em 2020, a empresa se tornou a maior insurtech do Sandbox da Susep já em 2023, sendo responsável por quase metade dos prêmios emitidos por todos os 30 participantes.

