BNP Paribas Cardif Brasil conquista o selo Top Employer 2026 por sua excelência em gestão de pessoas

O reconhecimento reforça o investimento em uma cultura que alia performance à valorização de pessoas, fomentando o bem-estar e desenvolvimento contínuo dos colaboradores – A BNP Paribas Cardif Brasil, referência nacional em seguros massificados, acaba de receber o selo Top Employer 2026. A conquista celebra o compromisso da seguradora com o bem-estar, desenvolvimento humano e a valorização de seus colaboradores – uma estratégia de gestão de pessoas que tem sido peça-chave tanto para os negócios quanto para potencializar a marca empregadora da companhia.

O selo parte de um extenso processo de validação conduzido pelo Top Employers Institute, uma autoridade global em certificação de RH, benchmarking e consultoria que reconhece a excelência em Práticas de Pessoas. Ele é concedido a empresas que se destacam em 20 tópicos únicos abarcados por pilares como Estratégia de Pessoas, Ambiente de Trabalho, Aquisição de Talento, Aprendizado, Diversidade e Inclusão, e Bem-Estar.

Com isso, a BNP Paribas Cardif Brasil se une a um seleto grupo composto por 2.500 organizações em 131 países que se destacam por desenvolver e aplicar as melhores práticas em Recursos Humanos a suas operações, impactando positivamente a vida de mais de 14 milhões de profissionais ao redor do mundo.

Para Fernanda Campos, diretora de Recursos Humanos, ESG e Comunicação da BNP Paribas Cardif Brasil, esse reconhecimento do mercado reflete o foco da companhia na excelência em gestão de pessoas, criando e fomentando um ambiente de trabalho inovador, equilibrado e inclusivo, apoiado por iniciativas como o We Care, que promove saúde e bem-estar, e o Boost My Skills, focado na evolução profissional.

“Essa certificação chega para coroar nossa celebração de 25 anos no Brasil, uma jornada na qual demonstramos na prática como é possível combinar performance e cuidado com as pessoas para elevar a barra do negócio. Para isso, investimos em ferramentas, programas e outros recursos, bem como em uma cultura que verdadeiramente permite que os colaboradores se engajem com um processo de aprendizado contínuo, com todo o apoio para que possam desenvolver suas competências técnicas e comportamentais, e adquirir novas habilidades”, afirma Fernanda Campos.

Bem-estar e desenvolvimento

Para estimular, na prática, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional de seus colaboradores, e promover a busca por um estilo de vida mais saudável – física e mentalmente –, a BNP Paribas Cardif desenvolveu o We Care.

No Brasil, esse programa abrange uma série de iniciativas voltadas para a saúde e bem-estar, incluindo um modelo de trabalho híbrido, bastante valorizado por colaboradores e candidatos; a oferta do Beneflex, um sistema pioneiro no qual o profissional personaliza seu pacote de benefícios conforme suas necessidades e momentos de vida; folgas em datas especiais e outras oportunidades de descanso, permitindo que cada indivíduo possa ter tempo de qualidade com sua família; e acesso às Comunidades We Care, grupos de afinidade esportivos e culturais.

Além de investir constantemente em uma variedade de projetos, plataformas e treinamentos técnicos e comportamentais para o desenvolvimento de seus colaboradores e para a retenção de talentos, a companhia também tem atuado ativamente na promoção da equidade de gênero e inclusão. Um destaque sobre este tema é o programa Woman Up, que promove mentoria e treinamento para formar e aprimorar a liderança feminina. Em 2024, a BNP Paribas Cardif atingiu 40% de mulheres em cargos de liderança no Brasil.

A seguradora também possui outros programas focados em diversidade etária, inclusão de pessoas com deficiência, estágio afirmativo e campanhas de saúde mental, assim como uma forte iniciativa de voluntariado corporativo. No ano passado, os colaboradores dedicaram mais de 2.000 horas a cerca de 20 ações de voluntariado promovidas pela BNP Paribas Cardif Brasil. O número de voluntários únicos subiu 30% quando comparado a 2024, refletindo o engajamento das equipes com importantes causas sociais.

Com mais de 400 colaboradores no Brasil, a BNP Paribas Cardif mantém investimentos em práticas que estimulem inovação, escuta ativa e protagonismo individual – pilares que sustentam uma cultura de alto desempenho com empatia, reconhecida agora também pelo mercado

Sobre a BNP Paribas Cardif

A BNP Paribas Cardif é líder mundial em seguro de crédito*, oferecendo aos seus mais de 80 milhões de clientes produtos e serviços que lhes permitam atingir seus objetivos, ao mesmo tempo que proporcionam proteção e segurança contra imprevistos. A companhia está empenhada em ter um impacto positivo na sociedade e em tornar os seguros mais acessíveis. Subsidiária do Banco BNP Paribas, a seguradora possui um modelo de negócio único baseado em parcerias, oferecendo soluções de seguro para mais de 500 parceiros que atuam em diversos setores, como bancos e instituições financeiras, empresas do setor automotivo, varejistas, telecomunicações e energia. Com presença em 30 países e forte atuação na Europa, Ásia e América Latina, a BNP Paribas Cardif é especialista global em seguros pessoais e um player importante de financiamento da economia. Com cerca de 9 mil funcionários em todo o mundo, a BNP Paribas Cardif teve faturamento bruto de € 36,4 bilhões, em 2024. Mais notícias sobre a BNP Paribas Cardif no Linkedin, X ou https://www.bnpparibascardif.com/

*Fonte: Finaccord – 2024

Sobre a BNP Paribas Cardif Brasil

Maior especialista em seguros massificados em apenas 25 anos de atuação no país, a BNP Paribas Cardif Brasil desenvolve soluções de proteção distribuídas por meio de parceiros estratégicos nos mercados de Bancos, Varejo e Digital. A companhia possui mais de 25 milhões de certificados ativos e comercializa aproximadamente 1 milhão de novas apólices por mês. Em 2024, o faturamento total da BNP Paribas Cardif Brasil foi de R$ 3,8 bilhões.

Foto: Fernanda Campos fala sobre a certificação