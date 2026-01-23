Search
Circuito da Longevidade Bradesco Seguros volta ao calendário de corridas com provas em São Paulo

Corrida acontecerá em março, na Praça Charles Miller, no Pacaembu; projeto tem patrocínio da Lei Incentivo ao Esporte – O Circuito da Longevidade Bradesco Seguros está de volta e abre sua temporada 2026 no dia 1º de março, em São Paulo (SP), com largada na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu. A iniciativa promove um dia de celebração à vida ativa e saudável, reunindo pessoas de todas as idades em percursos de 5 e 10 quilômetros, que podem ser feitos em formato de corrida. O projeto é patrocinado pela Lei de Incentivo ao Esporte.

Criado em 2007 pelo Grupo Segurador, o Circuito da Longevidade integra um conjunto de ações da companhia voltadas à promoção do envelhecimento ativo e do bem-estar em todas as fases da vida. Entre essas iniciativas, destacam-se o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), o Fórum da Longevidade, os Prêmios Longevidade e o portal Viva a Longevidade (vivaalongevidade.com.br), que reúne conteúdos e orientações para quem busca envelhecer com saúde e qualidade de vida.

“Mais do que um evento, o Circuito é um movimento que inspira pessoas de todas as idades a refletirem sobre bem-estar, prevenção e propósito. Retomar essa iniciativa é, também, renovar nossa missão de estar ao lado dos brasileiros em cada etapa da vida, promovendo integração e consciência sobre a longevidade”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Ao longo de 2026, o Circuito passará por sete cidades brasileiras: São Paulo e Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Salvador (BA), Recife (PE) e Porto Alegre (RS), consolidando-se como uma das mais tradicionais iniciativas esportivas do país dedicada à promoção da longevidade e do bem-estar. As inscrições podem ser feitas por meio do site: https://www.runningland.com.br/longevidade-s-o-paulo-2026

A Norte Marketing Esportivo realizará todas as etapas do Circuito da Longevidade em 2026. A empresa tem foco em promover o bem-estar e a saúde por meio do esporte, sendo responsável por alguns dos principais eventos de corrida de rua do Brasil.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

