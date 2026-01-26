Jornada Exalt reúne corretoras para lançar iniciativas inéditas no mercado de seguros

Com foco na transformação e na expansão dos negócios, a Jornada Exalt reuniu os gestores das corretoras de seguros em uma imersão no dia 22 de janeiro, em São Paulo. O evento reuniu cerca de 170 participantes em uma programação voltada para planejar as ações estratégicas para 2026.

O CEO do Grupo Exalt, Alexandre Federman, falou sobre a experiência da nova jornada Exalt. “Nos últimos 10 meses, estruturamos nossa operação, tanto em relação a capacitação, colocação de risco e apoio ao corretor. Porém, mais do que isso, estamos inventando um grupo de corretores com um modelo muito diferente. Trazemos uma proposta para o mercado muito ousada e inovadora. Não existe no Brasil uma operação tão completa como a nossa. A Exalt é uma aceleradora de corretores. Tudo que o nosso corretor precisar para acelerar, trazer novos negócios e evoluir é o que ajudamos a desenvolver, para transformar o nosso mercado”

Em 2025, a Exalt incrementou a sua operação com 25 novas corretoras associadas, concluiu dez novas parcerias com seguradoras, reestruturou todo o time interno, lançou a nova marca, criou novas campanhas para os corretores, reestruturou o serviço de backoffice e atingiu a marca de 93 corretoras. O sucesso da estratégia reflete diretamente nos indicadores financeiros, onde a empresa alcançou um crescimento de 67% no volume de prêmios emitidos por adesão e um aumento de 11% na comparação com os resultados de 2024. Os resultados são claros e impressionam.

O novo ecossistema da Exalt lançou novos benefícios, como a programas de desenvolvimento, ecossistema de informações, canal de ouvidoria, consultoria comercial, recursos humanos, suporte em marketing, colocação de riscos complexos, inspeção e gerenciamento de risco, consultoria financeira, consultoria jurídica, inteligência de dados. Além de diversos outros suportes ao corretor em um programa robusto de aceleração e benefícios, nomeado como “Jornada Exalt”.

A Exalt lançou a Aceleradora ExaltTech, com o apoio da ModoSegu. Os corretores devem assistir às aulas da mentoria aplicada, para finalizar suas teses no Builder ExaltTech. O Comitê vai analisar os projetos baseando-se em viabilidade financeira (Ratio LTV/CAC), tamanho da base parceira e inovação tecnológica. Os projetos selecionados serão notificados para o início das 40 horas individuais de mentoria direta com a ModoSegu. Será um apoio na implantação da tecnologia no processo para venda dos produtos para corretores de todos os portes. “Todo o ecossistema Builder Estratégico, Hub de Consultorias e o bônus de mentoria individual foi construído pela diretoria da Exalt em parceria com a ModoSegu, como um investimento direto na evolução tecnológica de suas corretoras parceiras”, explicou Federman.

O evento contou com a participação do diretor de desenvolvimento de mercado da Hotmart, Alexandre Abramo, Diego Rocha, CEO da ModuSegu, os executivos Luciano Calheiros, vice-presidente Comercial da AXA, Marcio Benevides, diretor-executivo de Distribuição da Zurich Seguros, Jaime Soares, diretor-executivo de Auto da Porto, e Nelson Veiga, diretor-executivo Comercial da Allianz, além de diversas lideranças do mercado segurador.

Como destaque, foi apresentado o Exalt One, um programa para apoio e alavancagem de corretores de seguros. “O programa acompanha, suporta e desenvolve os empresários do mercado na evolução e transformação de suas corretoras. Um movimento para preparar esses parceiros de negócios, para um novo patamar”, concluiu Federman.

Foto: O CEO do Grupo Exalt, Alexandre Federman