REP Benefícios apresenta nova marca e promove reflexão sobre saúde e o futuro das empresas na Capital gaúcha

Momento contará com palestra do médico José J. Camargo, diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre – No dia 28 de janeiro, um encontro que une estratégia, saúde e visão de futuro para o ambiente corporativo: a REP Benefícios realizará, na Fábrica do Futuro, em Porto Alegre, o evento de lançamento oficial da sua nova marca, voltada à gestão estratégica de benefícios corporativos, reunindo lideranças empresariais, executivos e convidados.

O ponto alto da programação será a palestra “Saúde que sustenta o futuro”, ministrada pelo médico José J. Camargo, diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre e membro da Academia Nacional de Medicina. Reconhecido nacionalmente por sua trajetória na medicina e na gestão em saúde, Camargo irá abordar como o cuidado com a saúde impacta diretamente a sustentabilidade dos negócios, a produtividade e a longevidade das organizações.

“Mais do que um lançamento de marca, o evento propõe uma noite de reflexão sobre o papel estratégico dos benefícios corporativos em um cenário de transformação do trabalho, das relações humanas e das expectativas dos colaboradores. A REP Benefícios nasce com o propósito de apoiar empresas na construção de soluções mais inteligentes, humanas e alinhadas ao futuro”, destaca Bruno Cervi, CEO da empresa.

O encontro acontece das 17h às 22h, na Fábrica do Futuro (Rua Câncio Gomes, 609 – Floresta), e contará com momentos de networking e troca de experiências entre os participantes.

Serviço

Data: 28 de janeiro

Horário: 17h às 22h

Local: Fábrica do Futuro – Porto Alegre (RS)

Palestra: Saúde que sustenta o futuro, com Dr. José J. Camargo