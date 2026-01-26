CSP Bahia reforça alianças e lança agenda estratégica para 2026

O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia (CSP Bahia) promoveu, no dia 22 de janeiro, em Salvador, um encontro especial com as associadas beneméritas, reunindo representantes de empresas parceiras e convidados em um jantar no Restaurante 33, no Shopping Salvador. Com o tema “CSP Bahia e sua empresa no topo em 2026”, o evento teve como objetivo apresentar as realizações da entidade, agradecer o apoio institucional das beneméritas e compartilhar o planejamento estratégico para o ano.

O evento foi conduzido pelo presidente do CSP Bahia, Antonio Daniel Mota, que fez um balanço detalhado das ações desenvolvidas desde o início da atual gestão, em janeiro de 2023, e destacou que o momento vivido pela entidade é de consolidação e projeção.

Durante a apresentação, o dirigente enfatizou o crescimento institucional do CSP Bahia ao longo do período. “Quando assumimos a gestão, iniciamos com quatro beneméritas e hoje contamos com 18. Esse crescimento reflete o trabalho que vem sendo desenvolvido, a credibilidade conquistada e a confiança das empresas na atuação do Clube”, ressaltou.

Segundo ele, o jantar foi também uma forma de reconhecimento ao apoio contínuo das beneméritas e de fortalecimento das parcerias estratégicas. “Esse encontro foi pensado para agradecer, mas também para mostrar que estamos entrando em um ano muito especial do CSP Bahia, com um planejamento consistente, ambicioso e preparado para gerar impacto real ao mercado e às empresas parceiras”, destacou.

Mota apresentou, então, o planejamento estratégico de 2026, que prevê uma agenda intensa e contínua de ações ao longo do ano. De acordo com o presidente, o calendário contempla eventos temáticos sobre saúde suplementar, odonto, seguro de vida e previdência, além da 4ª edição do Prêmio CSP Bahia, que ganhará ainda mais protagonismo. “Traremos um palestrante de renome nacional, reforçando a relevância do evento e a visibilidade que ele proporciona às empresas e aos profissionais do setor”, adiantou.

Entre as iniciativas estratégicas, o presidente destacou ainda o “Agosto Verde”, mês dedicado à conscientização do seguro de vida como instrumento de proteção social e econômica, que terá papel central no calendário institucional. “Trata-se de uma ação de grande importância, que será amplamente trabalhada e divulgada, reforçando o papel do seguro de vida na proteção das famílias e da sociedade”, mencionou.

A programação para 2026 inclui também a realização de dois podcasts por mês, cursos e treinamentos, a continuidade do Projeto Me Seg, além da participação ativa do CSP Bahia em eventos promovidos pelas próprias associadas beneméritas. Outro destaque será a cobertura especial do 6º Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e Nordeste (Consegnne), que acontece nos dias 13 e 14 de março, em Salvador, ampliando a visibilidade institucional do Clube e das empresas parceiras.

Ao final, Antonio Daniel Mota reforçou que o planejamento apresentado reflete a maturidade da entidade e o compromisso com as beneméritas. “Falamos de todas as contrapartidas que o CSP Bahia oferece às associadas, com uma agenda consistente, ações distribuídas ao longo de todo o ano e iniciativas que mostram a força do Clube e o cuidado em entregar valor real às empresas que caminham conosco”, concluiu.

Foto: Antonio Daniel Mota, presidente do CSP Bahia, apresenta novidades da instituição para 2026