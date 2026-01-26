InsureMO realiza encontro global e reúne lideranças de 40 países em Singapura

Evento anual compartilhou resultados e traçou estratégias para o crescimento da marca em todo o mundo – O InsureMO (Insurance Middle Office) – uma das maiores plataformas globais de infraestrutura tecnológica para players do mercado de seguros – reuniu lideranças de quase todos os países em que a multinacional atua. O encontro aconteceu semana passada, em Singapura (SGP), sede da empresa, e contou com a presença de quase 50 executivos.

Apesar de não divulgar números detalhados, a companhia celebrou a assinatura de 90 novos contratos ao redor do mundo em 2025; o crescimento de 20% na utilização da plataforma por clientes e parceiros; e o aumento de 117% do prêmio emitido através da plataforma.

Entre os participantes do encontro estavam os brasileiros Rafael Rodrigues e Weliton Costa, respectivamente General Manager Latam e Business Development Director Latam do InsureMO. Ambos representaram o Brasil e alguns outros países da região em que a companhia atua, como Estados Unidos e Colômbia.

“Esse encontro não foi apenas sobre planos e roteiros, mas sobre alinhamento, confiança e crença no que estamos construindo juntos. Estamos animados para o que está por vir e orgulhoso de fazer parte de uma equipe determinada a impulsionar a inovação”, disse Rafael.

“Quando pessoas de diferentes culturas, regiões e origens se reúnem em torno de um propósito compartilhado, algo poderoso acontece. Ideias se aguçam, perspectivas se expandem e a ambição de conquistar se tornar coletiva”, completou Weliton.

Além deste encontro, a companhia terá outros dois compromissos importantes nos próximos dias. Nesta segunda e terça-feira (26 e 27 de janeiro), a multinacional participa do ITC Londres (ING); e na próxima semana estará no InsureTek Riyadh, que acontecerá entre os dias 1º e 02 de fevereiro, na capital da Arábia Saudita (SAU).

Sobre a InsureMO

A InsureMO (Insurance Middle Office) é uma plataforma global de infraestrutura tecnológica para seguradoras, insurtechs, corretoras, startups, bem como canais de distribuição tradicionais e relacionados. Por meio de seu portfólio de mais de dez mil APIs, ela possibilita a distribuição de produtos de seguros em qualquer canal. Atualmente, a empresa opera em mais de 50 países, atendendo a cerca de 500 clientes, incluindo seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros participantes desse ecossistema.