Allianz reúne corretores do interior paulista para o lançamento do Alliadoz 2026

Iniciativa apresenta novidades e benefícios do programa de relacionamento e aproxima a companhia dos parceiros de negócios – A Allianz Seguros iniciou o lançamento do Alliadoz 2026 em um circuito de encontros que percorre diferentes cidades do interior de São Paulo. A ação reúne corretores que atuam na região para apresentar os detalhes do principal programa de relacionamento da companhia. As agendas contam com formatos presenciais e on-line e ampliam as possibilidades de participação dos parceiros.

Luciano Ambrosini, diretor Comercial Regional São Paulo Interior da seguradora, explica que o Alliadoz foi desenvolvido para ser um instrumento efetivo de apoio ao corretor, reunindo benefícios e vantagens que contribuem diretamente para o crescimento sustentável dos negócios. “Com ele, incentivamos nossos parceiros a ampliar e diversificar o portfólio de produtos, ao mesmo tempo em que fortalecem uma atuação mais estratégica e alinhada às necessidades dos clientes. Essas iniciativas são fundamentais para seguirmos evoluindo junto com o mercado”, afirma o executivo.

Nova edição

O programa chega com novidades em 2026. O principal destaque é a criação do segmento “Rubi”, voltado a corretores com PEL acima de R$ 1,2 milhão, que se junta às outras quatro segmentações já existentes (“Private”, “Diamante”, “Esmeralda” e “Topázio”). Entre os benefícios inéditos, estão o superbônus para corretores “Private” que cumprirem todos os requisitos do semestre, além de vantagens como consultoria financeira, gestão de patrimônio, crachá exclusivo e acesso ao escritório da Allianz em São Paulo.

Nesta edição, serão concedidos mais de mil prêmios. Os 20 corretores dos segmentos “Private” e “Diamante” que alcançarem as maiores pontuações ao longo do ano ganharão uma viagem a Pequim e Xangai, na China, com direito a um acompanhante. O roteiro inclui experiências ligadas à cultura oriental, gastronomia típica e hospedagem em hotéis de alto padrão.

Já os 20 corretores da nova categoria “Rubi” com melhor desempenho serão premiados com uma viagem à Patagônia Argentina, em um itinerário exclusivo, e 10 viagens para um resort brasileiro paradisíaco, ambas com um acompanhante cada. E os 125 corretores “Esmeralda” com o melhor desempenho também poderão curtir, com um acompanhante cada, todo o conforto e a tranquilidade de um resort cinco estrelas no Brasil. A ação é aberta a todos os corretores ativos e permanece válida até 31 de dezembro de 2026.

Agenda dos encontros

A Allianz já realizou os eventos de lançamento do Alliadoz 2026 em diferentes pontos do interior de São Paulo, incluindo Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba e Sorocaba. Ainda estão programados outros encontros nas seguintes cidades:

27/1 e 28/1: São José do Rio Preto

29/1: Araçatuba

3/2: Bauru

4/2 e 5/2: Presidente Prudente

10/2: Vale do Paraíba

11/2: São José dos Campos

12/2: Mogi das Cruzes

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Allianz lança o programa Alliadoz 2026 em Campinas