I Workshop Seg News de Seguro de Transporte de Carga Internacional & Sinistros será no dia 29 de janeiro!

O evento será realizado no formato on line a partir das 14h30 e contará apresentações dos especialistas: Marcelo Silva, Superintendente Técnico e Comercial da NVZ Corretora de Seguros; Denis Maelaro, Diretor de P&C e Specialties da AXA no Brasil e Paulo Henrique Cremoneze, Sócio de Machado e Cremoneze Advogados Associados.

I Workshop Seg News de Seguro de Transporte de Carga Internacional & Sinistros

“Destaque: Coberturas e Sinistros no Transporte Marítimo”

Data: 29 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30

O transporte internacional através do modal marítimo é responsável por 80% do comércio global. Sem dúvida, apesar de ser mais lento e com mais exposição aos riscos, trata-se da melhor alternativa para o segmento. Em função da sua complexidade e importância, a Agência Seg News resolveu organizar esse evento, que tem como objetivo abordar as características do Seguro de Transporte de Carga Internacional, tais como coberturas, gerenciamento de riscos e sinistros.

Programa:

Coordenação:

Ivanildo J. M. Sousa – CEO da Agência Seg News e Coordenador do Centro de Capacitação Profissional Seg News

I Painel (14h40 ás 15h30): Gerenciamento de Riscos e Coberturas do Transporte até o Modal Marítimo

Palestrante: Marcelo Silva, Superintendente Técnico e Comercial da NVZ Corretora de Seguros

II Painel (15h30 ás 16h20): Características e Coberturas do Seguro de Transporte Internacional de Cargas (Modal Marítimo)

Palestrante: Denis Maelaro, Diretor de P&C e Specialties da AXA no Brasil

III Painel (16h20 ás 17h30): III Painel (16h20 ás 17h30): Direito Marítimo & Transporte de Cargas: Aspectos relevantes nas regulações de sinistros…

Palestrante: Paulo Henrique Cremoneze, Sócio de Machado e Cremoneze Advogados Associados

