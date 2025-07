Sinistralidade do setor de seguros cai 11,6 p.p. em maio

Boletim IRB+Mercado, divulgado hoje (24/07) pelo IRB+Inteligência, mostra que índice fechou o mês em 43,8%. Prêmios emitidos somaram R$ 18 bilhões – O índice de sinistralidade registrado pelo mercado de seguros em maio teve redução de 11,6 pontos percentuais (p.p.) na comparação com o mesmo mês em 2024, encerrando em 43,8%. O acumulado de janeiro a maio ficou em 42%, o menor dos últimos cinco anos, como mostra a 53ª edição do Boletim IRB+Mercado, divulgada hoje (24/07) pela plataforma IRB+Inteligência. O segmento Vida terminou o período com sinistralidade em 27,6%, menor taxa desde 2018.

De acordo com o Boletim IRB+Mercado, em maio, o mercado segurador cresceu 6,1% em relação ao mesmo mês de 2024, impulsionado pelo segmento de Vida, que apresentou a maior variação positiva do mês (8,6%). Ao todo, o setor arrecadou R$ 18 bilhões em maio. No acumulado do ano, os prêmios emitidos somam R$ 88,3 bilhões, alta de 8,3% frente ao mesmo período de do ano anterior.

O volume de prêmios cedidos em resseguro chegou a R$ 11,8 bilhões nos cinco primeiros meses de 2025, alta de 12,7% ante o mesmo período de 2024. Já o lucro líquido das seguradoras totalizou R$ 3,2 bilhões em maio, resultado 35,5% superior ao de maio de 2024. A análise considera base de dados atualizada pela Susep, órgão regulador do setor, na segunda-feira (21/07).

Vida faturou R$ 6,4 bilhões no mês

O segmento Vida, responsável por cerca de 36% do resultado do setor, faturou R$ 6,4 bilhões. O desempenho se deve, principalmente, aos seguros de vida, que avançaram 9,8%. No acumulado do ano, o aumento do faturamento foi de 9,4%.

A contratação de seguros de automóvel registrou crescimento de 4,8% em relação ao mesmo mês de 2024 e faturamento de R$ 5 bilhões. No acumulado de janeiro a maio, o avanço do prêmio emitido foi de 5,8%. Nesse período, a taxa de sinistralidade manteve-se estável, encerrando em 59,8%.

Nos primeiros cinco meses do ano, o Corporativos de Danos e Responsabilidades cresceu 11,6%. Com faturamento no mês de R$ 3,4 bilhões, o segmento evoluiu 8,1% em maio de 2025 na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em maio, a sinistralidade recuou 7,4 p.p., atingindo 61,3%. No acumulado do ano, porém, a taxa aumentou 6,2 p.p. e encerrou em 45,1%.

Por sua vez, os seguros Individuais Contra Danos tiveram faturamento de R$ 1,6 bilhão no mês. A sinistralidade apresentou queda de 6,8 p.p. nos cinco meses de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior, encerrando em 30,1%, menor índice desde 2018.

O segmento Rural registrou a terceira retração consecutiva, com queda de 3,4% em relação a maio de 2024. No acumulado de janeiro a maio, o setor apresentou recuo de 2,9%. Nos cinco primeiros meses do ano, a sinistralidade retraiu 8,7 p.p., alcançando a menor taxa da série histórica: 36,5%.

Crédito e Garantia registrou em maio a sua primeira retração no ano, com variação negativa de 5,8%. Apesar da queda mensal, no acumulado até maio, a trajetória de crescimento continua positiva, com alta de 13,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quanto à sinistralidade, nos cinco primeiros meses do ano houve um aumento de 10,5 p.p. frente a 2024, encerrando o período em 42%.

O Boletim IRB+Mercado, disponível na íntegra aqui no site do IRB(Re), resume as operações de seguros. Já o Dashboard IRB+Mercado Segurador permite consulta dinâmica e gratuita às informações.

Boletim IRB+Mercado:

https://www.irbre.com/wp-content/uploads/2025/07/Boletim-IRBMercado-Maio.pdf

Dashboard IRB+Mercado Segurador:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGIzYWIzYTItMWQwOC00ODAyLWEzZjMtMzQzMTlmMWY4ZTdlIiwidCI6ImU5MGYwMzE4LTM4Y2QtNGJhNC04MjUyLWNiMTJhMmE4MzkyNiJ9